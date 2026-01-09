Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

En un país donde el 80% de los ciudadanos tiene mascotas, la preocupación por el bienestar animal impulsa un nuevo modelo de cuidado.

Con la llegada del verano, miles de argentinos abandonan sus hogares para irse de vacaciones a relajar y disfrutar de un merecido descanso. A pesar de ello, en algunas familias, surge una preocupación muy común: ¿Con quién dejamos al perro?

La realidad es que no siempre dentro de los planes vacacionales están incluidos los perrunos, puede ser porque no se adapta a nuevos lugares, o porque nunca salió de su zona o casa y en estas ocasiones, la mejor opción para que estén bien cuidados, si no tenemos amigos o familiares que puedan hacerse cargo, es una guardería canina.

El 80% de los argentinos tiene una mascota

El eterno problema de qué hacer con las mascotas cuando llegan las vacaciones y hay que dejarlas en manos de terceros está encontrando una nueva generación de guarderías y cuidadores a nivel país, que ofrecen compensar y hasta superar la atención a perros, gatos y otros animales domésticos.

Si bien las guarderías caninas existen desde hace años, en los últimos tiempos el servicio se especializó dejando de lado jaulas y caniles y hoy cuidadores que ponen a disposición sus casas para recibir a las mascotas de los viajeros.

La preocupación de qué hacer con las mascotas es compartida por miles de argentinos: el país lidera la cantidad de animales domésticos por persona a nivel mundial, según un estudio dado a conocer por GfK Group, empresa multinacional de investigación de mercado, que incluyó una muestra de 27.000 personas de 22 países. El 80% de los argentinos asegura que tiene una mascota en su hogar y el país está en el mundo a la cabeza dentro de la categoría canina, con el 66% que dice tener perro en su casa.

En esta épocas, cuando comienza la búsqueda frenética para encontrar una solución, muchos acuden a la "mano" que puedan dar familiares, amigos o vecinos, pero hoy día se desaconseja que la mascota quede sola. Pero ¿cuánto cuesta por día una guardería? ¿con que servicios cuenta? ¿que requisitos tienen?

Nahir y Tomás dirigen La Manada, una peluquería y guardería canina con enfoque hogareño ubicada en calle Soldado Bordón 1560 de Paraná. Especificaron a UNO que los valores son de 15.000 pesos por día y si es fin de semana largo o feriado la cifra asciende a 20.000 pesos.

Durante el día, los perros tienen acceso a un patio cerrado para jugar y recrearse y por la noche duermen dentro de la casa en áreas comunes como el living, la cocina o el comedor. Los requisitos para la estadía incluyen que el perro sepa socializar bien con otros y tenga las vacunas al día. Se solicita a los dueños que traigan el alimento de sus mascotas y aunque pueden pedir que traigan una manta o cucha, La Manada también las proporciona.

“La idea de la guardería es cuidarlos como en su casa, por eso no usamos caniles. Ellos pueden estar en un patio amplio y cerrado durante el día y por la noche duermen dentro de la casa, ya sea en la cocina, el living o el comedor. Para nosotros es muy importante sea sociable y por eso siempre pedimos una visita previa para confirmar que el perrito se pueda adaptar a estar con otros”, señaló Nahir.

“Durante la estadía, se envían fotos o videos diarios a los dueños que lo solicitan. Además, cuentan con un servicio veterinario tercerizado para cualquier eventualidad y en verano, si el dueño lo permite, los perros pueden disfrutar de una pileta”, contó la consultada.

Peluquería y baño

En cuanto a la peluquería, los baños y cortes dependen del tamaño y el tipo de pelo del perro , ya que no a todos se les corta el pelo.

El servicio incluye baño, corte según corresponda, corte de uñas y limpieza de oídos y va desde los 25.000 pesos