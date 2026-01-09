La agenda deportiva de la Fiesta de la Playa cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero.

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Con la atracción del Seven de la Playa, hockey arena y beach voley se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa . La agenda deportiva en Concepción del Uruguay cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero, para las cuales están abiertas las inscripciones.

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa “Playa Olímpica” gracias al trabajo en conjunto de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes.

Estos eventos tendrán como sede de forma simultánea nuestra ciudad, así como también otros puntos del país como Mar del Plata, Chapadmalal y Rosario, entre otras.

Grilla de actividades deportivas

10/01 Y 11/01 TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO

10/01 TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”

10/01 “REGATA DE OPTIMIST”

10/01 Y 11/01 TORNEO “HANDBALL DE PLAYA”

10/01 “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”

11/01 TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”

17/01 “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”.

17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO

17/01 “HOCKEY ARENA MIXTO”

17/01 “REGATAS DE VELEROS”.

17/01 EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÍMPICA

18/01 DEPORTES NÁUTICOS

24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “BEACH NEWCOM”

24/01 “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”

24/01 Y 25/01 EXHIBICIÓN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS