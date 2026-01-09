Uno Entre Rios | Ovación | Fiesta de la Playa

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

La agenda deportiva de la Fiesta de la Playa cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero.

9 de enero 2026 · 14:44hs
Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa
Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Con la atracción del Seven de la Playa, hockey arena y beach voley se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa. La agenda deportiva en Concepción del Uruguay cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero, para las cuales están abiertas las inscripciones.

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa “Playa Olímpica” gracias al trabajo en conjunto de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes.

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Estos eventos tendrán como sede de forma simultánea nuestra ciudad, así como también otros puntos del país como Mar del Plata, Chapadmalal y Rosario, entre otras.

La agenda deportiva que corresponde a nuestra ciudad cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero, para las cuales están abiertas las inscripciones.

LEER MÁS: Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Grilla de actividades deportivas

10/01 Y 11/01 TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO

10/01 TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”

10/01 “REGATA DE OPTIMIST”

10/01 Y 11/01 TORNEO “HANDBALL DE PLAYA”

10/01 “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”

11/01 TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”

17/01 “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”.

17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO

17/01 “HOCKEY ARENA MIXTO”

17/01 “REGATAS DE VELEROS”.

17/01 EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÍMPICA

18/01 DEPORTES NÁUTICOS

24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “BEACH NEWCOM”

24/01 “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”

24/01 Y 25/01 EXHIBICIÓN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS

Fiesta de la Playa deportivos Concepción del Uruguay agenda actividades
Noticias relacionadas
El piloto salteño debió bajarse de la moto debido a una fuerte lesión y ahora maneja un UTV.

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora repitió errores y se quedó con las manos vacías.

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

El colombiano reforzará el sector derecho de la ofensiva de Boca.

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

El nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol.

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Ver comentarios

Lo último

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Ultimo Momento
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

La provincia
Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Dejanos tu comentario