Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Los representantes de Gualeguaychú lograron clasificar en cinco de las nueve categorías en las que compitieron en el Pre Cosquín 2026 y accedieron a la instancia final del certamen nacional. Las jornadas fueron la instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Gualeguaychú cerró su participación en las rondas preliminares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 con un balance altamente positivo: cinco de los nueve rubros en los que compitieron representantes locales lograron clasificar a la instancia final, reafirmando el nivel artístico de la sede y el trabajo sostenido que se realiza en la promoción de la cultura folklórica.

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Las jornadas decisivas se desarrollaron los días miércoles 7 y jueves 8 de enero en la ciudad de Cosquín. Debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias persistentes, la competencia del jueves fue trasladada al Centro de Congresos y Convenciones, donde el certamen se llevó adelante sin público presente, con la participación exclusiva de artistas, delegados, jurados y organización y con transmisión oficial a través de las plataformas de Aquí Cosquín.

A lo largo de ambas jornadas, los artistas de Gualeguaychú se presentaron ante el jurado oficial del certamen en distintos rubros, logrando destacadas actuaciones que les permitieron acceder a la final, instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Ganadores de Gualeguaychú – Clasificados a la final

Los representantes locales que lograron el pase a la instancia final del Pre Cosquín 2026 son:

Solista vocal: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera

Dúo vocal: Archaina – Cabeza

Conjunto de baile folklórico: La Gauchada

Canción inédita: Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”

Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime

Durante la jornada del jueves, se realizó además la entrega de certificados oficiales de participación a representantes de instituciones, delegados de las distintas sedes y participantes del certamen. En representación de Gualeguaychú, recibieron los certificados el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y Walter Mendoza, delegado de la sede Gualeguaychú. La entrega estuvo a cargo del intendente de Cosquín, Raul Cardinali, junto a funcionarios municipales.

Con estos resultados, Gualeguaychú vuelve a posicionarse entre las sedes con mayor nivel de desempeño en el Pre Cosquín, y se prepara para acompañar a sus artistas en la instancia final del certamen, donde competirán por un lugar en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.