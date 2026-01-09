Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguaychú

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Gualeguaychú cerró su participación en las rondas preliminares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026.

9 de enero 2026 · 14:46hs
Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Los representantes de Gualeguaychú lograron clasificar en cinco de las nueve categorías en las que compitieron en el Pre Cosquín 2026 y accedieron a la instancia final del certamen nacional. Las jornadas fueron la instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Gualeguaychú cerró su participación en las rondas preliminares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 con un balance altamente positivo: cinco de los nueve rubros en los que compitieron representantes locales lograron clasificar a la instancia final, reafirmando el nivel artístico de la sede y el trabajo sostenido que se realiza en la promoción de la cultura folklórica.

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú.

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Las jornadas decisivas se desarrollaron los días miércoles 7 y jueves 8 de enero en la ciudad de Cosquín. Debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias persistentes, la competencia del jueves fue trasladada al Centro de Congresos y Convenciones, donde el certamen se llevó adelante sin público presente, con la participación exclusiva de artistas, delegados, jurados y organización y con transmisión oficial a través de las plataformas de Aquí Cosquín.

A lo largo de ambas jornadas, los artistas de Gualeguaychú se presentaron ante el jurado oficial del certamen en distintos rubros, logrando destacadas actuaciones que les permitieron acceder a la final, instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Ganadores de Gualeguaychú – Clasificados a la final

Los representantes locales que lograron el pase a la instancia final del Pre Cosquín 2026 son:

Solista vocal: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera

Dúo vocal: Archaina – Cabeza

Conjunto de baile folklórico: La Gauchada

Canción inédita: Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”

Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime

Durante la jornada del jueves, se realizó además la entrega de certificados oficiales de participación a representantes de instituciones, delegados de las distintas sedes y participantes del certamen. En representación de Gualeguaychú, recibieron los certificados el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y Walter Mendoza, delegado de la sede Gualeguaychú. La entrega estuvo a cargo del intendente de Cosquín, Raul Cardinali, junto a funcionarios municipales.

Con estos resultados, Gualeguaychú vuelve a posicionarse entre las sedes con mayor nivel de desempeño en el Pre Cosquín, y se prepara para acompañar a sus artistas en la instancia final del certamen, donde competirán por un lugar en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Gualeguaychú Pre Cosquín final Festival Nacional de Folclore de Cosquín
Noticias relacionadas
Gran inicio de la Fiesta Nacional Carnaval del País

Gran inicio de la Fiesta Nacional Carnaval del País

accidente en la ruta 136: confirmaron que murio la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

tragedia vial en la ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de Néstor Lapalma y Roberto Toto Arakaki

La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de históricos comparseros

Ver comentarios

Lo último

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Ultimo Momento
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

La provincia
Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Dejanos tu comentario