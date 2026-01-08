Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial. 

Durante un operativo en el control sobre el Túnel Subfluvial, decomisaron mercadería. Más de 1.200 artículos que eran transportados sin respaldo legal.

El secuestro de mercadería sin documentación fue concretado durante un operativo de control vehicular llevado adelante por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial.

Según se informó oficialmente, el procedimiento se realizó en horas de la tarde, cuando el personal policial, detuvo la marcha de un vehículo de carga marca Iveco para una inspección de rutina. Al verificar la carga transportada, los efectivos constataron la presencia de una importante cantidad de productos sin ningún tipo de documentación respaldatoria que acreditara su origen o legal traslado.

Contrabando Túnel Subfluvial 2

En total, se secuestraron 321 mochilas de distintas marcas y diseños, 275 pares de zapatillas deportivas, 505 prendas de indumentaria deportiva (entre ellas shorts, joggins, camperas, pantalones, chombas y gorras), además de seis jarras térmicas y 100 auriculares para teléfonos celulares. El decomiso alcanzó un total de 1.207 artículos.

De acuerdo a la estimación realizada por las autoridades intervinientes, la mercadería incautada tendría una valuación aproximada de 30 millones de pesos. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero.

Por disposición de la autoridad competente, se dio intervención a ARCA con sede en Paraná, organismo que continuará con las actuaciones administrativas y legales para determinar la procedencia de la mercadería y las responsabilidades correspondientes, señala ElOnce.