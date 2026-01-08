Uno Entre Rios | Policiales | mercadería

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Durante un operativo en el control sobre el Túnel Subfluvial, decomisaron mercadería. Más de 1.200 artículos que eran transportados sin respaldo legal.

8 de enero 2026 · 22:20hs
Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial. 

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial. 

El secuestro de mercadería sin documentación fue concretado durante un operativo de control vehicular llevado adelante por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial.

LEER MÁS: El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El hecho en el Túnel Subfluvial

Según se informó oficialmente, el procedimiento se realizó en horas de la tarde, cuando el personal policial, detuvo la marcha de un vehículo de carga marca Iveco para una inspección de rutina. Al verificar la carga transportada, los efectivos constataron la presencia de una importante cantidad de productos sin ningún tipo de documentación respaldatoria que acreditara su origen o legal traslado.

En Paso Cerrito dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando. 

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Uno de los camiones volcó a la altura del kilómetro 109 de la ruta 12.

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Contrabando Túnel Subfluvial 2

En total, se secuestraron 321 mochilas de distintas marcas y diseños, 275 pares de zapatillas deportivas, 505 prendas de indumentaria deportiva (entre ellas shorts, joggins, camperas, pantalones, chombas y gorras), además de seis jarras térmicas y 100 auriculares para teléfonos celulares. El decomiso alcanzó un total de 1.207 artículos.

De acuerdo a la estimación realizada por las autoridades intervinientes, la mercadería incautada tendría una valuación aproximada de 30 millones de pesos. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero.

Por disposición de la autoridad competente, se dio intervención a ARCA con sede en Paraná, organismo que continuará con las actuaciones administrativas y legales para determinar la procedencia de la mercadería y las responsabilidades correspondientes, señala ElOnce.

mercadería documentación Túnel subfluvial
Noticias relacionadas
Ocurrió en la comisaría de San Benito y quedó registrado en un video. “No esperaba nada de ellos”, expresó la mujer que denunció a su expareja, un expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Detuvieron a un hombre en actitud sospechosa que huyó de un control. Le encontraron un arma y balas 

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Finalmente fueron cinco las víctimas fatales del accidente en Chajarí.

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Ver comentarios

Lo último

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ultimo Momento
Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Policiales
Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dejanos tu comentario