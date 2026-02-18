Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Churruarín y Circunvalación de Paraná. No hubo que lamentar personas heridas.

Un vehículo Ford EcoSport volcó en la intersección de Churruarín y Circunvalación, en la ciudad de Paraná , durante la tarde de este miércoles, generando preocupación entre los que observaron el accidente. En el lugar trabajaron servicios de emergencia, quienes asistieron a los ocupantes.

Según se informó en el lugar, el siniestro se produjo cuando el vehículo circulaba de este a oeste por calle Churruarín y, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control y terminó cayendo en la alcantarilla, ubicada a la vera de la calzada. La camioneta registró daños en la parte lateral.

De acuerdo a lo indicado por personal policial de la Comisaría 12, el conductor habría estado utilizando el teléfono celular al momento de conducir, lo que habría derivado en una distracción y en una maniobra que culminara con el rodado dentro de la alcantarilla, indicó ElOnce.