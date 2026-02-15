Paraná: comparsas locales brillaron en la segunda noche de carnaval

Las comparsas Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz, Iporá, Fantasía y Alma Verde contagiaron de alegría y ritmo al público en Paraná

El sábado se celebró la segunda noche de carnavales de Paraná, que comenzaron este viernes y se extenderán hasta el lunes en el corsódromo instalado en calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas.

La entrada sale 5000 pesos y los menores de 10 años ingresan sin costo. Todo lo recaudado por tickets irá a los ganadores, mientras que cada comparsa a su vez gestiona un emprendimiento gastronómico cuyos ingresos servirán para costear sus gastos de este año y proyectar los del 2027. Las boleterías están ubicadas en la intersección de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, y se habilitó el cobro electrónico para agilizar el acceso.

El público puede utilizar las tribunas dispuestas o asistir con reposera propia; también habrá sillas para alquilar. Se recordó que no está permitido el ingreso con objetos de vidrio o punzantes, a fin de preservar la seguridad.

Hoy, al igual que ayer, desfilarán comparsas y agrupaciones, mientras que el lunes hará su presentación el Carnaval de las infancias.

El jurado comenzó su labor desde el viernes por la mañana con entrevistas a las agrupaciones. La competencia contempla categoría A y categoría B para comparsas, además de baterías y conjuntos carnavalescos.

Agrupaciones en escena y carnaval infantil

En pista participan las comparsas de Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá; y de Categoría B: Fantasía y Alma Verde.

corsos Paraná (1)

También forman parte del espectáculo las baterías Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing, junto a los conjuntos carnavalescos Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

El lunes se desarrollará una nueva edición de Tracatá, el Carnaval de las Infancias, con la participación de Las Totiñas, Hechiceritos, Emperadorcitos, Samba Porá, MS Dance Samba, Pequeños Ritmos Libres y Maripositas.