Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

El Ministerio de Salud de Entre Ríos insta a completar el esquema de vacunación obligatorio entre los 5 y 11 años que inician una nueva etapa escolar.

18 de febrero 2026 · 18:38hs
Antes del inicio de clases

Antes del inicio de clases, el Ministerio de Salud reafirma la importancia de completar la vacunación para gurises de 5 y 11 años. 

Con el objetivo de garantizar un ingreso escolar seguro y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos insta a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes de 5 y 11 años que inician una nueva etapa escolar.

El pedido de Salud de Entre Ríos

La cartera sanitaria solicita a las familias entrerrianas revisar el carnet de vacunación previo al inicio de las clases y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes.

Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren órden médica y están disponibles en los efectores públicos de toda la provincia.

Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron que los nacidos en 2021 (5 años) deben aplicarse las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (contra la difteria, tétanos, tos convulsa), IPV (Poliomielitis) y Varicela.

En tanto, para quienes nacieron en 2015 (11 años) corresponden las dosis de Triple Bacteriana Acelular, Meningococo y Virus del Papiloma Humano (VPH), en este caso una dosis.

Desde el Ministerio de Salud se recordó que las vacunas no sólo protegen a quien las recibe, sino que también reducen la circulación de virus y bacterias, previniendo brotes en las escuelas. Hay que tener presente que los niños pueden transitar una enfermedad sin síntomas pero aún así contagiar a otras personas.

Asimismo, es importante destacar que la vacunación en esta etapa es clave para sostener la efectividad de las dosis administradas durante la infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda.

