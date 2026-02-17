Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

En el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en Paraná, personal policial intervino este martes luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre el incendio de un contenedor de residuos en la intersección de calles Buenos Aires y Garay.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de fuego en un contenedor de basura, por lo que solicitaron la colaboración del cuerpo de bomberos. Gracias al rápido accionar conjunto, las llamas fueron sofocadas sin que se registraran heridos ni daños mayores en la zona.

Testigos que se encontraban en el sector aportaron datos y descripciones físicas de los presuntos autores del hecho, lo que permitió a los uniformados desplegar un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Detenidos

Minutos más tarde, los sospechosos fueron localizados y demorados en la intersección de calles San Juan y Victoria. Tras ser identificados, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención formal de ambos individuos.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.