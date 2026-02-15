Éxodo en la Peatonal: por qué el comercio de Paraná huye del centro

Entre el costo alto de los alquileres y las ventajas del mundo digital, la Peatonal de Paraná pierde locales frente al crecimiento de las avenidas barriales.

Hace algunos años ya, para los que vivían en la periferia de Paraná, subirse al colectivo para ir a la Peatonal San Martín era un viaje que se preparaba con bastante antelación. Es que, básicamente, era sinónimo de ir de compras: espores (léase zapatillas), ropa o algún que otro regalo, entraban en la órbita de esa salida, prácticamente familiar, que se daba el sábado por la mañana, generalmente. Los negocios estaban allí, en esas seis cuadras donde se encontraba todo, o casi todo.

Con el correr del tiempo la historia fue cambiando. Varios de los negocios históricos cerraron o bien desaparecieron, le dieron lugar a otros comercios, a veces del mismo rubro, otras no, y la fisonomía fue modificándose. También, bien vale aclarar, el paisaje cambió, hoy, por caso, ya no hay carteles que corten el horizonte y cambió hasta la iluminación.

Es así que el paisaje comercial de la capital entrerriana viene mutando desde hace bastante tiempo. Donde antes había vidrieras iluminadas en la zona de la Peatonal San Martín y calles adyacentes, hoy proliferan los carteles de se “Alquila". Este fenómeno no es casual ni repentino; responde a una tríada de factores: costos fijos asfixiantes, cambios en los hábitos de consumo y una infraestructura urbana que expulsa al cliente.

El nuevo mapa de la Peatonal de Paraná

El paisaje de la Peatonal San Martín, y alrededores, no es el mismo. Lo que hace una década era una disputa por un metro cuadrado en el microcentro, hoy se ha transformado en un goteo constante de negocios que liquidan por cierre o ya bajaron las persianas, tras cartón un cartel que a veces se mantiene durante varios meses.

Muchos de esos comercios que se van del microcentro se mudan a otros lugares de la ciudad. Ahí es donde se ve el nuevo fenómeno de descentralización comercial en Paraná no es una tendencia pasajera, sino una respuesta estructural a una economía que obliga a los comerciantes a buscar oxígeno en las afueras.

En este contexto, el primer factor de expulsión es, sin dudas, el inmobiliario. Para un comerciante local, mantener un local en la zona de Plaza 1° de Mayo o sobre calle Urquiza se ha convertido en un desafío de alto riesgo. Los contratos, con actualizaciones que muchas veces superan la inflación proyectada, se llevan una tajada desproporcionada de la rentabilidad.

“Hoy, con lo que pago por un local chico en el centro, alquilo un salón tres veces más grande en Avenida Almafuerte y me sobra para reinvertir en mercadería”, explicó un comerciante del sector indumentaria que mudó su local tiempo. Lógicamente que, al alejarse del microcentro se abarata el costo de las tasas municipales y servicios, que en el centro tienen un piso mucho más elevado bajo la categoría de zona preferencial.

En referencia a lo que se indicaba en la introducción de esta nota, hoy el centro es, literalmente, un problema logístico: la falta de estacionamiento y el caos del tránsito en horas pico fueron también factores importantes para esta nueva realidad del comercio paranaense.

En contraste, los centros comerciales a cielo abierto que se han ido formando en los barrios (como San Agustín, calle Zanni, Avenida Ramírez o Newbery ) ofrecen una ventaja competitiva imbatible: la cercanía.

Además, claro, de la posibilidad de estacionar en la puerta del negocio o llegar caminando en pocos minutos por lo que el vecino ya no va hasta el centro para resolver sus compras cotidianas.

Comercio cierre de locales comerciales

Más motivos

Claro que muchos de los negocios que se fueron del centro en realidad no desaparecieron, sino que cambiaron. Primero la pandemia y luego las distintas crisis acelearon el salto al mundo virtual. No es ninguna novedad que hoy, una marca de indumentaria local puede funcionar perfectamente desde un showroom a puertas cerradas o, mejor aun, directamente a través de Instagram y WhatsApp .

De este modo, el comerciante se ahorra alquileres astronómicos, seguridad y el mantenimiento de grandes estructuras. Además, un dato que no es menor, la venta virtual permite coordinar envíos por cadetería en toda la ciudad, llegando al cliente sin que este tenga que lidiar con el tránsito del microcentro.

Con todo esto, si bien todavía quedan muchos negocios en el corazón del del centro de Paraná, el éxodo comercial abre un interrogante pensando a futuro: si la zona de la Peatonal no se reconvierte (mejorando la accesibilidad, bajando la presión impositiva o fomentando actividades culturales y gastronómicas que retengan al público), el destino del microcentro parece quedar limitado a la administración pública y a los bancos.

Mientras tanto, los barrios florecen con cada vez más comercios que ya dejaron de ser la clásico despensa de antaño, apropiándose así de un consumo que antes era exclusivo del centro.

Mirada desde adentro

El mercado inmobiliario local es el primer termómetro de la crisis y la transformación del centro. En diálogo con UNO , el corredor Javier Martínez (Matrícula 009)analiza por qué el límite de los bulevares dejó de ser la frontera del éxito comercial para convertirse, en muchos casos, en una zona de expulsión.

—¿Qué es lo que está observando hoy en el mercado de locales comerciales en Paraná?

—Sin dudas que en el último tiempo hubo una mutación gigante. Básicamente tiene que ver con que los valores de los alquileres en el centro son muchísimo más elevados que fuera de los bulevares, como le decimos nosotros al límite que otorga Avenida Ramírez y Boulevard Racedo hacia afuera. Hoy el costo de sostenerse en el microcentro es el principal escollo.

—¿Este fenómeno se explica solo por los precios o hay factores urbanísticos?

—Esto sucede también porque la ciudad extiende sus servicios; es algo que se vio en los últimos tres o cuatro gobiernos municipales. Según el seguimiento personal que realizó, hay una ampliación de las avenidas importantes, como Rondeau, Blas Parera, Provincias Unidas, Jorge Newbery, Almirante Brown o Don Bosco. Todas estas arterias tuvieron un mejoramiento importante que hace que el tránsito sea más fluido.

—Esa fluidez es lo que termina convenciendo al comerciante de mudarse?

—Es una de las variantes. El ciudadano hoy puede estacionar con más facilidad en esas zonas o incluso moverse caminando por su barrio. Creo que hay un mayor aprovechamiento de los comerciantes de estas mejoras que se han dado en distintos puntos de la ciudad. Ya no existe esa necesidad imperiosa de meterse tanto en los bulevares o en el centro en sí para poder vender.

—¿Se puede decir que el centro perdió la exclusividad del consumo?

—Tiene que ver con una cuestión de comodidad y servicios. La ciudad creció hacia afuera y por eso las ganas de irse con los comercios más allá de los bulevares. El comerciante busca estar donde está la gente y hoy la gente está encontrando todo lo que necesita en las avenidas periféricas, sin los costos ni las complicaciones del casco céntrico.