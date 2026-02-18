Patronato retornará este sábado al estadio Grella. El Rojinegro hará su presentación como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Desde las 20 recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el marco de la segunda fecha, Zona B.
El árbitro que hará su estreno en el Grella
Juan Nebietti dirigirá el regreso de Patronato al estadio Grella. Será el primer encuentro del juez en la B Nacional.
Este juego será arbitrado por Juan Nebietti, quien tendrá su debut en la divisional. El colegiado, de 35 años, viene de impartir encuentros que determinaron ascensos en los certámenes organizado por el Consejo Federal.
El pasado domingo el bahiense estuvo presente en el juego que marcó el salto al Federal A de Tucumán Central. Además fue el juez en el ascenso de Ciudad Bolivar a la segunda categoría del fútbol argentino.
Nebietti estará secundado por los asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Guillermo González
El programa de la segunda fecha de la Primera Nacional
Fecha 2
Sábado
17: Acassuso – Racing (Córdoba)
Árbitro: Pablo Giménez
19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón
Árbitro: Fabrizio Llobet
20: Ferro – San Miguel
Árbitro: Gonzalo Pereira
21: Chaco For Ever – San Telmo
Árbitro: Adrián Franklin
Domingo
17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz
Árbitro: Daniel Zamora
17: Almirante Brown – All Boys
Árbitro: Julián Jerez
18: Central Norte (Salta) – Colón
Árbitro: Bryan Ferreira
18: Ciudad Bolivar – Los Andes
Árbitro: Matías Billones
19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)
Árbitro: Álvaro Carranza
Zona B
Sábado
17: Nueva Chicago – Tristán Suárez
Árbitro: Felipe Viola
17: Colegiales - Atlanta
Árbitro: Maximiliano Macheroni
17: Almagro – San Martín (Tucumán)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Lucas Cavallero
20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Juan Nebietti
20: Quilmes - Midland
Árbitro: Bruno Amiconi
Domingo
17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela
Árbitro: Franco Acita