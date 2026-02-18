Uno Entre Rios | Ovación | Grella

El árbitro que hará su estreno en el Grella

Juan Nebietti dirigirá el regreso de Patronato al estadio Grella. Será el primer encuentro del juez en la B Nacional.

18 de febrero 2026 · 18:57hs
El árbitro que hará su estreno en el Grella

Patronato retornará este sábado al estadio Grella. El Rojinegro hará su presentación como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Desde las 20 recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el marco de la segunda fecha, Zona B.

Este juego será arbitrado por Juan Nebietti, quien tendrá su debut en la divisional. El colegiado, de 35 años, viene de impartir encuentros que determinaron ascensos en los certámenes organizado por el Consejo Federal.

La rueda de prensa tuvo a presencia del jefe de Gabinete de la Muncipalidad de Paraná, Santiago Halle, y del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Rubén Forestello, DT de Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

El pasado domingo el bahiense estuvo presente en el juego que marcó el salto al Federal A de Tucumán Central. Además fue el juez en el ascenso de Ciudad Bolivar a la segunda categoría del fútbol argentino.

Nebietti estará secundado por los asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Guillermo González

El programa de la segunda fecha de la Primera Nacional

Fecha 2

Sábado

17: Acassuso – Racing (Córdoba)

Árbitro: Pablo Giménez

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

Árbitro: Fabrizio Llobet

20: Ferro – San Miguel

Árbitro: Gonzalo Pereira

21: Chaco For Ever – San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz

Árbitro: Daniel Zamora

17: Almirante Brown – All Boys

Árbitro: Julián Jerez

18: Central Norte (Salta) – Colón

Árbitro: Bryan Ferreira

18: Ciudad Bolivar – Los Andes

Árbitro: Matías Billones

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Árbitro: Álvaro Carranza

Zona B

Sábado

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

Árbitro: Felipe Viola

17: Colegiales - Atlanta

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Lucas Cavallero

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Nebietti

20: Quilmes - Midland

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo

17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela

Árbitro: Franco Acita

Grella Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
En el Rowing trabajan para la competencia del fin de semana.

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general de la CGT.

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Ver comentarios

Lo último

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

Ultimo Momento
La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

El árbitro que hará su estreno en el Grella

El árbitro que hará su estreno en el Grella

Policiales
Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ovación
Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

La provincia
Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Dejanos tu comentario