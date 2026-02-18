El árbitro que hará su estreno en el Grella

Juan Nebietti dirigirá el regreso de Patronato al estadio Grella. Será el primer encuentro del juez en la B Nacional.

Patronato retornará este sábado al estadio Grella. El Rojinegro hará su presentación como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Desde las 20 recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el marco de la segunda fecha, Zona B.

Este juego será arbitrado por Juan Nebietti, quien tendrá su debut en la divisional. El colegiado, de 35 años, viene de impartir encuentros que determinaron ascensos en los certámenes organizado por el Consejo Federal.

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

El pasado domingo el bahiense estuvo presente en el juego que marcó el salto al Federal A de Tucumán Central. Además fue el juez en el ascenso de Ciudad Bolivar a la segunda categoría del fútbol argentino.

Nebietti estará secundado por los asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Guillermo González

El programa de la segunda fecha de la Primera Nacional

Fecha 2

Sábado

17: Acassuso – Racing (Córdoba)

Árbitro: Pablo Giménez

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

Árbitro: Fabrizio Llobet

20: Ferro – San Miguel

Árbitro: Gonzalo Pereira

21: Chaco For Ever – San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz

Árbitro: Daniel Zamora

17: Almirante Brown – All Boys

Árbitro: Julián Jerez

18: Central Norte (Salta) – Colón

Árbitro: Bryan Ferreira

18: Ciudad Bolivar – Los Andes

Árbitro: Matías Billones

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Árbitro: Álvaro Carranza

Zona B

Sábado

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

Árbitro: Felipe Viola

17: Colegiales - Atlanta

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Lucas Cavallero

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Nebietti

20: Quilmes - Midland

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo

17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela

Árbitro: Franco Acita