La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Este miércoles se desarrolló en el Balneario Thompson la presentación de la actividad que será por las calles de Paraná el sábado desde las 20.

La rueda de prensa tuvo a presencia del jefe de Gabinete de la Muncipalidad de Paraná, Santiago Halle, y del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Paraná se prepara para vivir una de sus citas deportivas más convocantes del verano con una nueva edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, que se disputará este sábado desde las 20 con epicentro en el tradicional Balneario Thompson de la capital entrerriana.

La presentación oficial se realizó este miércoles justamente en ese escenario natural que será punto de largada y llegada, con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Halle, y del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, quienes brindaron detalles organizativos y destacaron el fuerte acompañamiento de la comunidad. Según se informó, más de 2 mil personas formarán parte de la competencia en sus distintas modalidades, cifra que reafirma el crecimiento sostenido del evento.

La Carrera Nocturna se ha convertido en una marca registrada del deporte paranaense. Año tras año, no solo convoca a atletas locales, sino también a corredores de distintos puntos de la provincia y la región, posicionando a la capital entrerriana dentro del circuito de pruebas atléticas más relevantes del litoral argentino.

El atractivo de correr bajo las estrellas, con circuitos iluminados y el acompañamiento del público a lo largo del recorrido, transforma la jornada en una verdadera fiesta deportiva y social. El entorno natural del río y el paisaje costero aportan un marco especial que distingue a esta competencia de otras pruebas tradicionales.

Desde la organización remarcaron que el evento no solo tiene un impacto deportivo, sino también turístico y económico, ya que moviliza visitantes, familias y equipos que llegan a la ciudad para participar o acompañar.

Como en ediciones anteriores, la propuesta contempla dos recorridos adaptados a diferentes niveles de exigencia: 10 kilómetros (competitiva): destinada a corredores con mayor preparación y objetivos deportivos más exigentes.

5 kilómetros (competitiva y recreativa): pensada tanto para quienes buscan competir como para aquellos que desean participar de manera más distendida.

Esta combinación permite que atletas experimentados, corredores aficionados y personas que se inician en el running compartan el mismo evento, fortaleciendo el espíritu inclusivo de la jornada.

Recorrido 5 kilómetros

La largada será desde el Balneario Thompson. El circuito comprenderá Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink, Carlos Fuente Alba, nuevamente Avenida Ramírez y retorno por Augusto Bravard hasta la llegada en el Balneario Thompson.

Recorrido 10 kilómetros

También con largada en el Balneario Thompson, el trazado incluirá Augusto Bravard, Monumento al Pescador, Calle Interna Thompson, regreso por Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Paseo de Los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín, Avenida Laurencena, Nicaragua, Avenida Laurencena, Raúl Alfonsín, Liniers, Paseo de Los Pájaros, Claudio Fink, Carlos Fuente Alba, Avenida Ramírez, Augusto Bravard, Espigón y cierre nuevamente en el Balneario Thompson.

Se trata de un recorrido que combina sectores urbanos con espacios costeros, ofreciendo variedad de superficies y paisajes, lo que exige estrategia y administración del esfuerzo por parte de los competidores.

Entrega de kits en Paraná

La entrega de kits se realizará el viernes, de 12 a 19 , en el Open Club (Augusto Bravard 276). Para los corredores que no residan en Paraná, se habilitará la posibilidad de retiro el mismo sábado de la carrera, de 9 a 13.

Desde la organización se recomendó a los participantes concurrir con anticipación tanto a la acreditación como el día de la prueba, a fin de facilitar el orden y la logística general del evento.