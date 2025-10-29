Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Un hombre fue baleado en la pierna durante la madrugada en Paraná. La Policía busca al autor del ataque.

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre resultó herido de arma de fuego en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Cortada Cortez, en Paraná.

Según informó la Policía a UNO , un llamado al 911 alertó sobre la situación, solicitando una ambulancia para asistir a la víctima. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Decimosegunda constató que el hombre presentaba tres heridas de bala en la pierna izquierda, con orificios de entrada sin salida.

El herido fue trasladado consciente al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Autor identificado y buscado

Su hermano, quien realizó el llamado de auxilio, manifestó que la víctima tiene antecedentes de consumo de estupefacientes. En el lugar, los uniformados identificaron al presunto autor de los disparos, aunque por el momento no fue localizado.

La Fiscalía en turno dispuso las diligencias correspondientes y la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y dar con el responsable.