Paraná: un hombre fue detenido por estafar a un remisero

Un hombre fue detenido al negarse a pagar por el servicio de remís en Paraná. Dijo que no tenía dinero, pero la Policía constató que tenía dinero y lo detuvo.

Un remisero de 70 años denunció que una pareja le estafó al no pagarle el viaje que les hizo desde la terminal de ómnibus hasta el centro de la ciudad de Paraná.

Estafa remisero.jpg Un hombre estafó a un remisero y fue detenido.

Se indicó a UNO que, al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que la mujer ya no se encontraba, pero sí el sujeto, de 60 años, quien manifestó que no la conocía y que no iba a abonar el servicio porque carecía de dinero. Al solicitarle su DNI, pudieron verificar que tenía una suma considerable en su billetera.

El hombre fue identificado y la fiscalía en turno lo imputó por el delito de estafa y quedó supeditado a la causa.