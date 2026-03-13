La Armonía de Colón celebró su primer triunfo en la Liga Federal

En su estreno como local La Armonía derrotó 88 a 69 a Quique. La jornada continuará el lunes para los equipos entrerrianos.

La Armonía de Colón debutó como local en la Liga Federal de Básquet 2026 con una victoria. En el estadio Pocho Nieto el elenco de la Costa del Uruguay venció a Quique 88 a 69 en un juego correspondiente a la Conferencia Sur, Zona A.

Galo Impini fue el goleador de la noche con 18 puntos para el dueño de casa. En el anfitrión también se destacó Leonardo Catelotti, con 14 anotaciones. El Decano de la capital entrerriana tuvo en Francisco Folmer a su máximo artillero con 16 unidades.

La Armonía, desde el inicio

El equipo de Colón logró imponer condiciones desde los primeros minutos, mostrando intensidad defensiva y efectividad en ofensiva para tomar ventaja en el marcador. Con un juego colectivo sólido, La Armonía fue ampliando la diferencia con el correr de los cuartos, lo que le permitió manejar el ritmo del encuentro.

Por su parte, Quique intentó mantenerse en partido mediante transiciones rápidas y lanzamientos externos, pero encontró dificultades ante la defensa del conjunto local y no logró recortar de manera significativa la distancia.

En la segunda mitad, La Armonía sostuvo su rendimiento y administró la ventaja conseguida, manteniendo el control del juego hasta el cierre. Con el paso de los minutos, el conjunto colonense consolidó una diferencia que terminó siendo decisiva para sellar la victoria.

De esta manera, La Armonía celebró ante su público y sumó un resultado positivo en el inicio de su participación en La Liga Federal.

Como sigue la actividad de los entrerrianos en la Liga Federal

Lunes

21: Sionista-Gimnasia de Santa Fe (Estadio Moisés Flesler)

Martes

21: Rivadavia de Santa Fe-La Armonía de Colón (Estadio Ezequiel Ceratti)

Miércoles

21.30: Recreativo-Urquiza de Santa Elena (Estadio Antonio Zorzet)