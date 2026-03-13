Agmer Paraná le hizo reclamos a Rogelio Frigerio

AGMER Paraná entregó petitorio a Rogelio Frigerio: paritarias, aumentos remunerativos y bonificables y rechazo a la reforma previsional

AGMER Paraná entregó petitorio a Rogelio Frigerio: paritarias, aumentos remunerativos y bonificables y rechazo a la reforma previsional

Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná entregaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio. Fue en Estación Sosa, y reúne los principales reclamos de las y los docentes entrerrianos. Se destaca la convocatoria a paritaria y mantenimiento de la paritaria abierta para discutir salarios y condiciones laborales.

Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná entregaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio. Fue en Estación Sosa.

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Entre los reclamos se encuentran: Aumentos remunerativos y bonificables que impacten en activos y jubilados; salarios por encima de la inflación y mecanismos que recuperen el poder adquisitivo perdido.

También se encuentra la convocatoria a paritaria y mantenimiento de la paritaria abierta para discutir salarios y condiciones laborales; defensa del sistema previsional docente y rechazo a cualquier reforma jubilatoria.

Otro de los reclamos importantes es la inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social para garantizar condiciones dignas de trabajo y estudio.

La entrega del petitorio la realizaron el secretario de Interior de AGMER Seccional Paraná, Rodrigo Massimini; el secretario Gremial de la seccional, Pablo González; Jorge Narváez, secretario General de AGMER Filial María Grande; y el congresal, Miguel Ángel Consundino.