Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná entregaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio. Fue en Estación Sosa, y reúne los principales reclamos de las y los docentes entrerrianos. Se destaca la convocatoria a paritaria y mantenimiento de la paritaria abierta para discutir salarios y condiciones laborales.
Agmer Paraná le hizo reclamos a Rogelio Frigerio
AGMER Paraná entregó petitorio a Rogelio Frigerio: paritarias, aumentos remunerativos y bonificables y rechazo a la reforma previsional
Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná entregaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio. Fue en Estación Sosa.
Entre los reclamos se encuentran: Aumentos remunerativos y bonificables que impacten en activos y jubilados; salarios por encima de la inflación y mecanismos que recuperen el poder adquisitivo perdido.
También se encuentra la convocatoria a paritaria y mantenimiento de la paritaria abierta para discutir salarios y condiciones laborales; defensa del sistema previsional docente y rechazo a cualquier reforma jubilatoria.
Otro de los reclamos importantes es la inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social para garantizar condiciones dignas de trabajo y estudio.
La entrega del petitorio la realizaron el secretario de Interior de AGMER Seccional Paraná, Rodrigo Massimini; el secretario Gremial de la seccional, Pablo González; Jorge Narváez, secretario General de AGMER Filial María Grande; y el congresal, Miguel Ángel Consundino.