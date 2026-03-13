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Efemérides: se cumplen 13 años de la elección del Papa Francisco

El 13 de marzo de 2013 el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en el cónclave del Vaticano, adoptando el nombre de Papa Francisco

13 de marzo 2026 · 14:07hs
Efemérides: se cumplen 13 años de la elección del Papa Francisco

Un día histórico para la Argentina, el 13 de marzo en 2013, el cardenal Jorge Bergoglio es elegido Papa, siendo el primer latinoamericano en ocupar el máximo sitial de la Iglesia Católica. Elige llamarse Francisco. Lleva adelante un papado marcado por las reformas. Su elección sorprende al mundo. En Argentina generó algunos conflictos entre las diferentes miradas políticas. El actual presidente Javier Milei tuvo palabras duras contra él en campaña. Luego se reunieron y la tensión entre ambos bajó. Nunca vino de visita a la Argentina. Falleció el 21 de abril de 2025, horas despues de su última aparición en el Domingo de Pascuas.

El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en el cónclave del Vaticano, adoptando el nombre de Francisco. Se convirtió en el primer pontífice latinoamericano, jesuita y no europeo en más de 1.200 años, marcando un hito histórico con su enfoque en la humildad, la misericordia y la "Iglesia en salida".

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Tras la fumata blanca, salió al balcón de la Basílica de San Pedro a las 15:06 (hora argentina) del 13 de marzo de 2013, marcando el inicio de su pontificado.

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Francisco sorprendió al mundo al pedir a los fieles en la Plaza San Pedro que rezaran por él antes de impartir su primera bendición, simbolizando un estilo de cercanía y sencillez.

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Compromiso y protección

Cada 13 de marzo se celebra el aniversario de su pontificado, recordado por su compromiso con los más necesitados, la protección del medio ambiente y las reformas en la Curia Romana. Su elección fue un momento de profundo impacto y orgullo para Argentina y toda América Latina.

Este día es considerado un hito en la historia de la Iglesia Católica y la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio

Papa Francisco Vaticano Jorge Mario Bergoglio Efemérides
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