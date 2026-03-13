Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

La propuesta del Gobierno estipula una suba progresiva en las edades de retiro y en los años de aportes requeridos

13 de marzo 2026 · 11:20hs
El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

El Gobierno de Entre Ríos presentó a legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos del proyecto de reforma del sistema previsional con el objetivo de iniciar un proceso de análisis y debate que permita garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a largo plazo.

La propuesta fue elaborada a partir de estudios técnicos y busca preservar el sistema previsional provincial, asegurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos.

En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

el gobierno firmo un acuerdo con una empresa para usar ia y agentes autonomos en el estado

El gobierno firmó un acuerdo con una empresa para usar IA y agentes autónomos en el Estado

Autoridades de la Nación anunciaron los créditos a los cuales accedió Entre Ríos.

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Sostenimiento del 82 por ciento móvil

Entre los principales lineamientos del proyecto se destacan el sostenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.

Caja de jubilaciones.jpg
El Gobierno present&oacute; a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

Respecto de los regímenes especiales vigentes, se propone la continuidad de su aplicación para actividades con características particulares como docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

Esquema de movilidad previsional

También se propone un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad y permitan acompañar las variaciones sectoriales.

A su vez, se incluye la armonización de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes y la incorporación de herramientas de financiamiento del sistema, que podrán incluir aportes solidarios temporales cuando existan desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.

Asimismo, se impulsa una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzará a aplicarse cinco años después de la sanción de la ley.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, para enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.

El borrador del proyecto continuará siendo analizado en las próximas semanas con el objetivo de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma que garantice la sustentabilidad del sistema previsional de Entre Ríos.

Gobierno Reforma previsional Legisladores
Noticias relacionadas
“Hay más vuelos programados para los próximos días”, precisó el canciller Pablo Quirno, ya que falta evacuar de la zona de conflicto al 40% restante

El gobierno repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

el gobierno pagara la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

el gobierno reglamento la reforma laboral

El Gobierno reglamentó la reforma laboral

Asociación de Magistrados de Entre Ríos plantearon al Gobierno propuestas para el Consejo de la Magistratura que designa jueces, fiscales y defensores 

Gobierno y asociación de jueces acuerdan la optimización del servicio de justicia y Consejo de la Magistratura

Ver comentarios

Lo último

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Ultimo Momento
Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Policiales
Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Ovación
Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Emiliano Stang va por un nuevo desafío en el callejero de Buenos Aires

Emiliano Stang va por un nuevo desafío en el callejero de Buenos Aires

Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

La provincia
El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste

Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste

Rogelio Frigerio: El campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima

Rogelio Frigerio: "El campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima"

Dejanos tu comentario