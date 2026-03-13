La propuesta del Gobierno estipula una suba progresiva en las edades de retiro y en los años de aportes requeridos

El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

El Gobierno de Entre Ríos presentó a legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos del proyecto de reforma del sistema previsional con el objetivo de iniciar un proceso de análisis y debate que permita garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a largo plazo.

En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

La propuesta fue elaborada a partir de estudios técnicos y busca preservar el sistema previsional provincial, asegurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos.

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Sostenimiento del 82 por ciento móvil

Entre los principales lineamientos del proyecto se destacan el sostenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.

Caja de jubilaciones.jpg El Gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

Respecto de los regímenes especiales vigentes, se propone la continuidad de su aplicación para actividades con características particulares como docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

Esquema de movilidad previsional

También se propone un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad y permitan acompañar las variaciones sectoriales.

A su vez, se incluye la armonización de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes y la incorporación de herramientas de financiamiento del sistema, que podrán incluir aportes solidarios temporales cuando existan desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.

Asimismo, se impulsa una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzará a aplicarse cinco años después de la sanción de la ley.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, para enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.