Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto Un conductor impactó su vehículo contra un semáforo en Paraná. Se constató que tenía 1,22 g/l de alcohol en sangre y retuvieron su auto. 19 de abril 2026 · 18:26hs

Un conducto alcoholizado chocó contra un semáforo la madrugada de este domingo en Paraná. El siniestro vial fue específicamente en la intersección de las calles Miguel David y Garrigó. Según se informó, un automóvil Renault Clio, conducido por G. R., impactó violentamente contra el poste de un semáforo tras perder el control al intentar realizar una maniobra de giro.

Tras el impacto, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad se hizo presente en el lugar para realizar los controles correspondientes. Al someter al conductor al test de alcoholemia, el resultado confirmó que circulaba con 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, el vehículo fue retenido y trasladado por una grúa hacia el depósito municipal.

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LEER MÁS: Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos Descompuesto De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad, el conductor presentaba un evidente estado de descompostura producto de la ingesta alcohólica. Asimismo, se reportó que el individuo intentó influir en el procedimiento policial y municipal mencionando sus vínculos laborales -es comunicador de una FM local- con el fin de evitar que su nombre figurara en los reportes oficiales del accidente.