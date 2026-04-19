Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Un conductor impactó su vehículo contra un semáforo en Paraná. Se constató que tenía 1,22 g/l de alcohol en sangre y retuvieron su auto.

19 de abril 2026 · 18:26hs
Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Un conducto alcoholizado chocó contra un semáforo la madrugada de este domingo en Paraná. El siniestro vial fue específicamente en la intersección de las calles Miguel David y Garrigó. Según se informó, un automóvil Renault Clio, conducido por G. R., impactó violentamente contra el poste de un semáforo tras perder el control al intentar realizar una maniobra de giro.

Tras el impacto, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad se hizo presente en el lugar para realizar los controles correspondientes. Al someter al conductor al test de alcoholemia, el resultado confirmó que circulaba con 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, el vehículo fue retenido y trasladado por una grúa hacia el depósito municipal.

rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcacion en el rio parana

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Según los primeros datos, el hombre se disparó con una arma 9 milímetros, delante de varios testigos en la casa de su expareja..

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

LEER MÁS: Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Descompuesto

De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad, el conductor presentaba un evidente estado de descompostura producto de la ingesta alcohólica. Asimismo, se reportó que el individuo intentó influir en el procedimiento policial y municipal mencionando sus vínculos laborales -es comunicador de una FM local- con el fin de evitar que su nombre figurara en los reportes oficiales del accidente.

Paraná conductor Semáforo Auto
Noticias relacionadas
Un menor de 13 años fue demorado en la madrugada de este sábado. Llevaba un revólver calibre .22 entre sus ropas e intentó huir de la Policía 

Paraná: detuvieron a un menor de 13 años armado

densa neblina en parana reduce la visibilidad y complica el transito

Densa neblina en Paraná reduce la visibilidad y complica el tránsito

El hospital San Martín de Paraná sumó tótems de autogestión.

Paraná: el hospital San Martín sumó tótems de autogestión

temporal provoca caida de arboles y anegamientos  

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

Ver comentarios

Lo último

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Ultimo Momento
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Policiales
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Ovación
Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

La provincia
Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Dejanos tu comentario