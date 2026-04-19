Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Secuestraron fentanilo, ketamina y propofol en operativos realizados en Puerto Madryn y Paraná. También incautaron más de $15 millones y 17.100 dólares.

Un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Chubut y Entre Ríos permitió desarticular una maniobra de ingreso y distribución de sustancias peligrosas para la salud pública. Como resultado, se secuestraron drogas de uso hospitalario como fentanilo, remifentanilo, ketamina y propofol, además de una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento se inició en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, donde personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut interceptó una encomienda proveniente de Entre Ríos. En su interior se hallaron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, sustancias altamente riesgosas cuyo uso indebido puede generar graves consecuencias.

La detección fue posible gracias a la intervención del can antinarcóticos “TUSSI”, en el marco de una investigación que se mantuvo bajo secreto de sumario. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía Federal con sede en Rawson ordenó tareas para identificar al destinatario del envío, lo que permitió avanzar rápidamente sobre el circuito de distribución.

Secuestrodroga fentanilo

En ese contexto, efectivos policiales lograron ubicar al sospechoso, quien se presentó en la terminal para retirar la encomienda y fue interceptado en el lugar. Posteriormente, y con autorización del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Gustavo Lleral, se realizaron allanamientos en su vivienda en la zona sur de la ciudad, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

La investigación llevó a Paraná

La investigación avanzó luego hacia la provincia de Entre Ríos, donde se logró identificar al remitente de la encomienda. En la ciudad de Paraná se concretó un allanamiento que permitió incautar 15.801.500 pesos, 17.100 dólares y una importante cantidad de sustancias: fentanilo, remifentanilo, propofol, 25 frascos de ketamina y 90 ampollas de morfina.

Durante ese procedimiento también se secuestró un arma de fuego —una pistola marca Taurus— junto con municiones de distintos calibres, teléfonos celulares y documentación vinculada a la investigación, elementos que refuerzan la hipótesis de una red organizada de almacenamiento y distribución ilegal.

Según informaron fuentes de la investigación, las diligencias permitieron desarticular una maniobra interprovincial vinculada al desvío de drogas sintéticas de uso médico hacia el mercado ilegal. Este tipo de sustancias, si bien son utilizadas en ámbitos hospitalarios, poseen un alto potencial de abuso y representan un serio riesgo para la salud pública cuando son comercializadas fuera de los circuitos legales.

Además, el caso permitió establecer la conexión entre remitente y destinatario, consolidando la hipótesis de una estructura organizada que operaba entre distintas jurisdicciones. La causa continúa en curso bajo la órbita de la Justicia Federal, con el objetivo de determinar si existen otros involucrados en la red.