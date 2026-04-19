Uno Entre Rios | Policiales | Fentanilo

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Secuestraron fentanilo, ketamina y propofol en operativos realizados en Puerto Madryn y Paraná. También incautaron más de $15 millones y 17.100 dólares.

19 de abril 2026 · 16:48hs
Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Chubut y Entre Ríos permitió desarticular una maniobra de ingreso y distribución de sustancias peligrosas para la salud pública. Como resultado, se secuestraron drogas de uso hospitalario como fentanilo, remifentanilo, ketamina y propofol, además de una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento se inició en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, donde personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut interceptó una encomienda proveniente de Entre Ríos. En su interior se hallaron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, sustancias altamente riesgosas cuyo uso indebido puede generar graves consecuencias.

rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcacion en el rio parana

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

parana: un conductor alcoholizado choco contra un semaforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

La detección fue posible gracias a la intervención del can antinarcóticos “TUSSI”, en el marco de una investigación que se mantuvo bajo secreto de sumario. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía Federal con sede en Rawson ordenó tareas para identificar al destinatario del envío, lo que permitió avanzar rápidamente sobre el circuito de distribución.

Secuestrodroga fentanilo

LEER MÁS: Propofol: quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano que hallaron muerto

En ese contexto, efectivos policiales lograron ubicar al sospechoso, quien se presentó en la terminal para retirar la encomienda y fue interceptado en el lugar. Posteriormente, y con autorización del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Gustavo Lleral, se realizaron allanamientos en su vivienda en la zona sur de la ciudad, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

La investigación llevó a Paraná

La investigación avanzó luego hacia la provincia de Entre Ríos, donde se logró identificar al remitente de la encomienda. En la ciudad de Paraná se concretó un allanamiento que permitió incautar 15.801.500 pesos, 17.100 dólares y una importante cantidad de sustancias: fentanilo, remifentanilo, propofol, 25 frascos de ketamina y 90 ampollas de morfina.

Durante ese procedimiento también se secuestró un arma de fuego —una pistola marca Taurus— junto con municiones de distintos calibres, teléfonos celulares y documentación vinculada a la investigación, elementos que refuerzan la hipótesis de una red organizada de almacenamiento y distribución ilegal.

Según informaron fuentes de la investigación, las diligencias permitieron desarticular una maniobra interprovincial vinculada al desvío de drogas sintéticas de uso médico hacia el mercado ilegal. Este tipo de sustancias, si bien son utilizadas en ámbitos hospitalarios, poseen un alto potencial de abuso y representan un serio riesgo para la salud pública cuando son comercializadas fuera de los circuitos legales.

Además, el caso permitió establecer la conexión entre remitente y destinatario, consolidando la hipótesis de una estructura organizada que operaba entre distintas jurisdicciones. La causa continúa en curso bajo la órbita de la Justicia Federal, con el objetivo de determinar si existen otros involucrados en la red.

Fentanilo Propofol Entre Ríos
Noticias relacionadas
Ambas alumnas de Chajarí reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres, señalando que se trataba de un reto viral difundido en la red social TikTok. 

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Según los primeros datos, el hombre se disparó con una arma 9 milímetros, delante de varios testigos en la casa de su expareja..

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

La Justicia Federal declaró inadmisible el recurso de casación de un hombre que va a juicio este mes por el delito de trata de personas agravado.

Revés para acusado de trata con fines de explotación sexual en Entre Ríos

Los ladrillos cayeron en la vereda en pleno centro de Gualeguay.

En pleno centro de Gualeguay, se cayó la mampostería de dos comercios

Ver comentarios

Lo último

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Ultimo Momento
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Policiales
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Ovación
Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

La provincia
Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Dejanos tu comentario