Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Un hecho por demás llamativo se registró este viernes en la intersección de Florencio Sánchez y Segundo Sombra, en el barrio San Agustín de Paraná.

26 de diciembre 2025 · 23:00hs
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Bomberos Voluntarios Paraná

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Bomberos Voluntarios de Paraná

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Un hecho por demás llamativo se registró cerca de las 20 de este viernes en la intersección de Florencio Sánchez y Segundo Sombra, en el barrio San Agustín de Paraná, donde dos motos chocaron en dicha esquina. Una mujer y un joven, ambos mayores de edad, resultaron con lesiones y fueron derivados al hospital San Martín.

Por motivos que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en el mencionado lugar y sus ocupantes resultaron con diferentes lesiones.

En Paraná piden cuidar el agua potable. Recomiendan cerrar canillas, reparar pérdidas, reutilizar agua y optar por métodos de limpieza que reduzcan el consumo. 

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

La pareja de una mujer quemó su ropa y la dejó en la calle esta madrugada, cerrando la puerta con llave. El sujeto fue demorado por violencia de género

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Choque de motos San Agustín 2
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Lo insólito del caso es que, al momento de la llegada del personal policial y de emergencia, las motocicletas ya no se encontraban en el lugar del accidente. En la escena solo quedaron cachas plásticas y fragmentos producto de las roturas, pero ninguno de los rodados.

Según testimonios aportados por vecinos y ocasionales testigos, las motos habrían sido retiradas del lugar tras el choque y ocultadas en una vivienda cercana a calle Florencio Sánchez, dato que ya fue puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad, indicó Reporte 100.7.

La Policía continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias del siniestro, establecer responsabilidades y confirmar el paradero de los vehículos involucrados.

Paraná Barrio San Agustín Hospital San Martín
Noticias relacionadas
En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas. 

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad.

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Ver comentarios

Lo último

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Ultimo Momento
Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

El Senado aprobó el Presupuesto 2026

El Senado aprobó el Presupuesto 2026

Policiales
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Ovación
La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

La provincia
Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Dejanos tu comentario