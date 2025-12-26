Un hecho por demás llamativo se registró este viernes en la intersección de Florencio Sánchez y Segundo Sombra, en el barrio San Agustín de Paraná.

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena.

Un hecho por demás llamativo se registró cerca de las 20 de este viernes en la intersección de Florencio Sánchez y Segundo Sombra, en el barrio San Agustín de Paraná , donde dos motos chocaron en dicha esquina. Una mujer y un joven, ambos mayores de edad, resultaron con lesiones y fueron derivados al hospital San Martín.

Por motivos que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en el mencionado lugar y sus ocupantes resultaron con diferentes lesiones.

Bomberos Voluntarios de Paraná

Lo insólito del caso es que, al momento de la llegada del personal policial y de emergencia, las motocicletas ya no se encontraban en el lugar del accidente. En la escena solo quedaron cachas plásticas y fragmentos producto de las roturas, pero ninguno de los rodados.

Según testimonios aportados por vecinos y ocasionales testigos, las motos habrían sido retiradas del lugar tras el choque y ocultadas en una vivienda cercana a calle Florencio Sánchez, dato que ya fue puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad, indicó Reporte 100.7.

La Policía continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias del siniestro, establecer responsabilidades y confirmar el paradero de los vehículos involucrados.