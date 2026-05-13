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Paraná avanzó a semifinales del Argentino de Selecciones B

En el cierre de la primera fase igualó 1 a 1 ante Gualeguaychú en el duelo provincial. Paraná quedó a un triunfo del ascenso de nivel.

13 de mayo 2026 · 20:09hs
Paraná avanzó a semifinales luego de tres temporadas. 

Prensa APFS

Paraná avanzó a semifinales luego de tres temporadas.  

Paraná igualó este miércoles 1 a 1 ante Gualeguaychú en el marco de la tercera y última fecha de la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones B Norte de Futsal que se disputa en Posadas, Misiones. Con este resultado, el combinado de la capital entrerriana avanzó a semifinales. Francisco Moya convirtió el tanto del elenco dirigido por Ayelén Gillij.

El representante de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón cerró esta instancia de manera invicto. En el capítulo inaugural venció categóricamente a Concepció, Tucumán, por 7 a 1. En la siguiente presentación empató 2 a 2 ante Sáez Peña.

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Gualeguaychú, por su parte, se despidió con una victoria (superó 2 a 0 a Concepción), un empate y una derrota (perdió 3 a 1 ante Sáez Peña).

Paraná, a un paso del ascenso

Luego de tres temporadas Paraná logró clasificar a semifinales. De superar esta llave, ascenderá al máximo nivel del Torneo Argentino de Selecciones.

Paraná Argentino ascenso Futsal
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