Paraná igualó este miércoles 1 a 1 ante Gualeguaychú en el marco de la tercera y última fecha de la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones B Norte de Futsal que se disputa en Posadas, Misiones. Con este resultado, el combinado de la capital entrerriana avanzó a semifinales. Francisco Moya convirtió el tanto del elenco dirigido por Ayelén Gillij.
Paraná avanzó a semifinales del Argentino de Selecciones B
En el cierre de la primera fase igualó 1 a 1 ante Gualeguaychú en el duelo provincial. Paraná quedó a un triunfo del ascenso de nivel.
13 de mayo 2026 · 20:09hs
El representante de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón cerró esta instancia de manera invicto. En el capítulo inaugural venció categóricamente a Concepció, Tucumán, por 7 a 1. En la siguiente presentación empató 2 a 2 ante Sáez Peña.
Gualeguaychú, por su parte, se despidió con una victoria (superó 2 a 0 a Concepción), un empate y una derrota (perdió 3 a 1 ante Sáez Peña).
Paraná, a un paso del ascenso
Luego de tres temporadas Paraná logró clasificar a semifinales. De superar esta llave, ascenderá al máximo nivel del Torneo Argentino de Selecciones.