Bomberos instan a reforzar medidas para prevenir incendios

Bomberos Voluntarios advierten que la llegada de temperaturas más elevadas incrementan los riesgos de propagación de los focos ígneos.

Las condiciones de sequedad de la vegetación y el incremento de las temperaturas propias de esta época del año generan un escenario propicio para la propagación de incendios, especialmente en sectores de monte, espacios abiertos y zonas cercanas a la costa. En Paraná, durante los últimos días se registraron distintas intervenciones de los equipos de emergencia, entre ellas un incendio de grandes dimensiones en la zona de la Toma Vieja, donde las llamas afectaron principalmente un sector de monte nativo el viernes. El episodio demandó durante varias horas el trabajo de Bomberos Voluntarios, con la colaboración del municipio mediante el aporte de agua.

Lucas García, coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná y bombero voluntario, contó a UNO que se trató de uno de los distintos focos atendidos durante esa jornada: “Es lamentable la cantidad de incendios que hubo en la ciudad de Paraná”, señaló, mencionando que los equipos también habían intervenido durante la mañana en sectores de Miguel David, Jorge Newbery, Bajada Grande y Plaza de las Mujeres.

Bomberos Voluntarios de Paraná debieron asistir a varios lugares la semana pasada.

En el caso de la Toma Vieja, el incendio se desarrolló en una zona de monte y requirió más de tres horas de trabajo para intentar controlar el foco. La presencia de vegetación seca y el viento fueron algunos de los factores que favorecieron la propagación de las llamas.

Ante este tipo de situaciones, desde los organismos de emergencia remarcan que la prevención constituye una de las principales herramientas para reducir el riesgo. En ese sentido, García fue contundente al señalar que la primera recomendación es evitar las quemas. “Mayormente, lo que hablamos siempre es de la prevención, de no quemar y de avisar si alguien ve algún foco”, explicó.

Evitar las quemas

La quema de ramas y residuos constituye una práctica que puede generar consecuencias mayores cuando las condiciones meteorológicas favorecen la expansión del fuego. Una pequeña fogata o una quema que inicialmente parece controlada puede propagarse rápidamente cuando existe vegetación seca y presencia de viento.

Desde Bomberos Voluntarios también remarcan que no es necesario recurrir a la quema de ramas producto de la limpieza de patios o jardines. En estos casos, se puede solicitar el retiro de los residuos verdes mediante los servicios municipales correspondientes. “Hay que saber que el municipio tiene sus equipos, que recogen ramas y tienen sus equipamientos para eso. No es necesario quemar ramas o basura”, subrayó García.

La recomendación también alcanza a las colillas de cigarrillos. Tirarlas al suelo, especialmente en sectores con pastizales o vegetación seca, puede convertirse en una fuente de ignición y desencadenar un incendio.

Hay que apagar completamente las fogatas

Por otra parte, con el aumento de las temperaturas también se incrementa la presencia de vecinos y visitantes en campings y sectores de la costa, donde la utilización de fuego para cocinar o realizar un asado requiere especial cuidado. García señaló que es fundamental apagar completamente el fuego antes de retirarse y evitar dejar brasas encendidas que puedan reavivarse y propagarse.

En caso de realizar fogatas, deben hacerse únicamente en lugares expresamente autorizados y habilitados, respetando las condiciones de seguridad establecidas. También se recomienda evitar encender fuego debajo de árboles, cerca de pastizales o cuando hay viento fuerte, además de mantenerlo delimitado y contar con elementos adecuados para apagarlo.

García también mencionó que los equipos de emergencia dependen en buena medida de la rápida comunicación de quienes advierten un foco de incendio. Ante la presencia de humo o llamas, la recomendación es dar aviso inmediatamente y evitar acercarse al lugar si existe riesgo para la integridad física.

En este marco, explicó que Bomberos Voluntarios recibe numerosos llamados y que, frente a cada emergencia, se trabaja de manera coordinada con otros organismos. En el incendio registrado el viernes en la Toma Vieja, por ejemplo, hubo colaboración entre los bomberos y el municipio para disponer del abastecimiento de agua necesario para las tareas.

García destacó además que el cuartel cuenta con personal preparado para afrontar varias intervenciones simultáneas. “Nuestro cuartel está preparado para solventar varias intervenciones juntas, ya que hay un personal de voluntariado bastante amplio que está preparado para estas situaciones”, indicó.

Prevención ante El Niño

Además de las intervenciones relacionadas con los incendios, Protección Civil trabaja en la planificación de posibles emergencias vinculadas a otras contingencias y en particular, el municipio comenzó a prepararse desde diciembre ante distintos escenarios asociados al fenómeno de El Niño. García explicó que forma parte del Comité de Contingencia municipal como asesor técnico y que se vienen desarrollando acciones de preparación junto con diferentes áreas y auxiliares de Protección Civil. “Nos estamos preparando ante todas estas situaciones”, señaló, y explicó que se trabaja con vecinos y con personal capacitado para actuar ante emergencias, rescates y situaciones límite.