Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

Estudiantes Blanco y Estudiantes Negro se enfrentarán en El Plumazo, en la segunda fecha del Torneo Oficial de Damas de la FEH.

Se juega la segunda fecha del Torneo Oficial de Damas.

ste sábado se disputará la segunda fecha del Torneo Oficial de Damas 2026 que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). En la A, todos los partidos de Primera se jugarán a partir de las 17. Previamente jugará las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Reserva.

El duelo destacado de la jornada será el cruce Albinegro que se producirá en el anexo El Plumazo. Allí se enfrentarán Estudiantes Blanco contra el campeón vigente, Estudiantes Negro. La línea blanca del CAE viene de ser derrotado por Talleres Rojo, mientras que la Negra logró una ajustada victoria sobre Paracao Azul en el debut.

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Los otros partidos serán Rowing Azul vs Paracao Azul y Talleres Rojo vs Tilcara.

Posiciones: Rowing Azul, Talleres Rojo y Estudiantes Negro 3 puntos; Paracao Azul, Tilcara y Estudiantes Blanco 0.

En la B del Torneo Oficial de Damas

En la división de ascenso del Torneo Oficial de Damas se da la particularidad que los tres equipos que ganaron en el estreno jugarán como visitante. Además, se producirá el debut de Paracao Amarillo, que tuvo jornada libre en la primera fecha. La mayoría de partidos de Primera comenzará a las 17.

Los enfrentamientos serán: La Paz HC vs Capibá (a las 15.30), Unión Agrarios Cerrito vs Rowing Blanco y Paracao Amarillo vs Estudiantes Amarillo. Libre: Talleres Blanco.

Posiciones: Estudiantes Amarillo, Capibá y Rowing Blanco 3 puntos; La Paz HC, Talleres Blanco y Unión Agrarios Cerrito 0. Paracao Amarillo -.