La Gran Paella del club Tilcara tuvo su nueva edición en Paraná

El club Tilcara realizó este sábado la tradicional Gran Paella, que luego de la suspensión de Semana Santa, finalmente se pudo hacer en el Patito Sirirí.

El club Tilcara de Paraná realizó este sábado la tradicional Gran Paella, que luego de la suspensión de Semana Santa, finalmente se pudo hacer en el Patito Sirirí en la zona ubicada junto al cartel identificatorio de la ciudad. Es uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la capital entrerriana.

“Celebramos la iniciativa del club Tilcara porque todos los años, en esta época, realizan esta paella tan importante y convocante. Sobre todo porque tiene como fin solventar distintas obras en la institución. La Paella ya es una tradición en la ciudad y más en este emblemático lugar”, destacó Romero.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, expresó: “La paella, que tradicionalmente se realiza en Semana Santa, se convierte, como siempre, en una opción más para el esparcimiento de los paranaenses y también para el turismo que recorre la ciudad durante este fin de semana largo. Desde el Municipio apoyamos este tipo de iniciativas que ya tienen muchos años en la ciudad”.

En tanto, el presidente del club Tilcara, Adrián Toplicar, señaló: “Para nosotros es un día muy importante. Todo el club está trabajando para cumplir los objetivos que nos proponemos. Esta actividad nos permite avanzar con distintas obras, por eso agradecemos el acompañamiento del Municipio”.