Continuará con prisión preventiva el acusado de matar a un joven en el arroyo Antoñico

El juez prorrogó por 50 días la prisión preventiva de Lautaro Vázquez, imputado por asesinar de 15 puñaladas a un menor en el arroyo Antoñico.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 35 días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a de Lautaro Vázquez, de 20 años, único imputado por el homicidio de F.L.A.M. de 17 años. El imputado, conocido en el barrio Las Flores como “Pocoloso”, permanecerá detenido mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas clave para esclarecer lo sucedido la madrugada del pasado 11 de junio. Según adelantó la Fiscalía, la causa está cerca de concluirse y, de no haber un acuerdo de juicio abreviado, será enviada a juicio.

Según registró UNO , la fiscal Paola Farinó fundamentó su pedido de extender la medida de coerción por 50 días más, basándose en la necesidad de completar diligencias periciales. Entre los informes que restan incorporar a la causa se encuentran el análisis del teléfono celular de la víctima y un peritaje final que determine la compatibilidad de las heridas que presentaba el cuerpo de M. con los cuchillos que fueron secuestrados durante los procedimientos iniciales.

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Farinó argumentó que existe un riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Para sostener esta postura, la fiscalía mencionó la existencia de dos testigos de oídas que, si bien no presenciaron el ataque, escucharon una pelea en la zona del arroyo y podrían aportar datos relevantes sobre el contexto del crimen. Asimismo, se resaltó la falta de coherencia en el relato del imputado, quien antes de su declaración formal habría brindado tres versiones distintas de lo ocurrido a personal policial, lo que a criterio de la fiscalía debilita su credibilidad.

De acuerdo con la acusación formal leída durante el proceso, el hecho ocurrió el 11 de junio de 2026, alrededor de las 5:30, en las cercanías de la calle 1479 y el arroyo Antoñico. Según la fiscalía, Vázquez le asestó a M., de 17 años, un total de 15 puñaladas en diversas partes del cuerpo.

La gravedad del ataque quedó reflejada en el informe forense, que detalló que tres de las estocadas fueron letales, afectando gravemente ambos pulmones y atravesando el ventrículo izquierdo del corazón. Estas lesiones provocaron un neumotórax masivo y un derrame pericárdico, derivando en una hemorragia interna que causó la muerte instantánea del menor. Por estos motivos, el hecho fue calificado como homicidio simple en calidad de autor.

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La versión de Vázquez: legítima defensa y el "machete"

Por su parte, el viernes 12 de junio, en la audiencia de imputación, Vázquez utilizó su derecho a declarar para ofrecer una versión de los hechos que dista de la acusación fiscal, alegando que actuó en legítima defensa. Según su relato, se encontró con M. en la zona de calle Ameghino para "comprar consumo" y afirmó que la víctima le manifestó tener "ganas de matar a uno" antes de atacarlo físicamente.

Vázquez detalló que, durante el altercado en el arroyo, M. lo apuñaló primero en el cuello (o "cogote"). "Cuando me pega la patada, yo lo manoteo del buzo, caemos los dos para abajo y yo forcejeé con él", declaró, asegurando incluso que tuvo que morder a la víctima para que soltara el arma. Además, sostuvo que, tras perder el primer cuchillo, M. extrajo un machete, lo que lo habría obligado a continuar con la agresión para proteger su vida. "Por eso yo lo apuñalé, porque yo me defendí", sentenció.

La estrategia de la defensa, llevada adelante por el abogado Javier Aiani, sostiene que no existen elementos objetivos que desmientan la versión de su cliente y solicitó que la prisión preventiva sea morigerada a un arresto domiciliario con tobillera electrónica en la casa de la madre del joven.

Sin embargo, la fiscalía rebatió esta postura apoyándose en la evidencia médico-legal. Según la forense interviniente, la distribución, intensidad y profundidad de las 15 heridas encontradas en M. no coinciden con un escenario de legítima defensa, sugiriendo incluso que, de haber existido una agresión inicial, se trataría de un claro exceso.

Más aún, los informes periciales indican que las lesiones en el cuerpo del menor son compatibles con conductas de autoprotección (heridas defensivas), lo que sugiere que M. intentó cubrirse de un ataque unidireccional. Respecto a la herida en el cuello que exhibió Vázquez, la fiscalía planteó que podría haber sido el resultado de un acto desesperado de la víctima por defenderse de su agresor, y no una lesión iniciada por M.

Con la prórroga confirmada por el juez Vergara, Vázquez permanecerá detenido mientras se espera que los informes tecnológicos y de criminalística terminen de inclinar la balanza en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Las Flores por su violencia y las versiones contrapuestas de sus protagonistas.