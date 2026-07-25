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Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Allanaron vivienda de barrio Paraná V y destuvieron a cinco hombres relacionados al narcomenudeo. El lugar tenía una salamadra para incinerar evidencias

25 de julio 2026 · 11:51hs
Allanaron vivienda de barrio Paraná V y destuvieron a cinco hombres relacionados al narcomenudeo. El lugar tenía una salamadra para incinerar evidencias 

Allanaron vivienda de barrio Paraná V y destuvieron a cinco hombres relacionados al narcomenudeo. El lugar tenía una salamadra para incinerar evidencias 
Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

En la tarde del viernes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de efectivos de la División Operaciones llevó adelante un procedimiento de allanamiento en una vivienda ubicada en Barrio Paraná V, emplazada entre calles Intendente Manuel Brugo y Pacto Unión Nacional, en la ciudad de Paraná.

La medida judicial fue dispuesta por el Juez de Garantías N.° 3, doctor Jorge Gabriel Sueldo, a requerimiento del Fiscal de la Unidad Fiscal Especializada, doctor Santiago Alfieri, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.° 10.566 de Narcomenudeo.

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Al momento de concretarse el ingreso, el Cuerpo de Operaciones Especiales (C.O.E) debió sortear importantes dificultades debido a la estructura de seguridad con la que contaba el inmueble, acondicionado como una verdadera fortaleza.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la vivienda no era utilizada como lugar de residencia, sino que estaba destinada exclusivamente al funcionamiento de un punto de comercialización d

e estupefacientes.

Una vez asegurado el lugar, los investigadores constataron un dato que llamó especialmente la atención: en el interior había instalada una salamandra, la cual, de acuerdo con los indicios recolectados durante el procedimiento, no era utilizada para calefaccionar el ambiente, sino que habría tenido como finalidad incinerar rápidamente elementos vinculados a la actividad ilícita y eliminar evidencias ante una eventual intervención policial.

Como resultado del procedimiento se logró el secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína, una salamandra, dos puertas de hierro, una ventana de hierro y cuatro cámaras de seguridad, elementos que formaban parte de la infraestructura utilizada para el funcionamiento y resguardo del punto de comercialización. Asimismo, entre los restos parcialmente incinerados se hallaron y secuestraron teléfonos móviles, balanzas de precisión, bandas elásticas, precintos plásticos y una llave de motocicleta, evidenciando el intento de destruir pruebas al advertir la presencia policial.

En el interior del inmueble fueron localizados cinco hombres mayores de edad, varios de ellos conocidos en el ámbito de las investigaciones por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo, todos ellos fueron aprehendidos y supeditados a la causa, mientras continúan las diligencias investigativas.

El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de las autoridades judiciales intervinientes y constituye un nuevo golpe a los puntos de comercialización de estupefacientes, reafirmando el compromiso de la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en la lucha contra el narcomenudeo y el crimen organizado en la provincia.

Paraná Bunker Drogas Narcomenudeo
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