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Paraná: el drama de 36 familias aisladas por el barro y la oscuridad

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía

3 de julio 2026 · 13:37hs
Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía
Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía
Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía
Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía

Lo que para muchos es un derecho básico, para los habitantes del barrio Arturo Illia, de Paraná, se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. La falta de mantenimiento en la Cortada 1.519, ubicada en las inmediaciones de avenida Almafuerte y el mercado concentrador de frutas y verdudas El Charrúa se transformó en un sector prácticamente aislado.

Los vecinos que viven en el lugar denuncian un estado de abandono total por parte del municipio y aseguran que la situación es crítica, sobre todo para una niña con discapacidad que, ante crisis respiratorias, que son frecuentes, debe ser cargada en brazos por varias cuadras ante la imposibilidad de que ingresen los servicios de emergencia.

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Vivir en el barro

Elvio Flores, es vicepresidente de la comisión vecinal Arturo Illia y desde hace años vive en la zona. Según su testimonio, la calle se encuentra en condiciones deplorables, lo que impide no solo la circulación de vehículos particulares, sino también el ingreso de patrulleros, bomberos y ambulancias. "No estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo una mejoras", aclaró el vecinalista y sugirió que la comuna puede utilizar broza o fresado para rellenar los pozos y permitir el tránsito en días lluviosos.

Vivir al límite: salud y accesibilidad

El caso más desgarrador es el de una niña de 8 años que padece asma y tiene una discapacidad que limita su movilidad. Según relató Flores, cada vez que la menor sufre una descompensación, la ambulancia no puede ingresar debido al estado de la calle. Ante esta urgencia, sus familiares se ven obligados a cargarla "a upa" durante varias cuadras hasta llegar a avenida Almafuerte, donde finalmente puede ser asistida por el personal médico.

Esta problemática no se limita solo a las emergencias sanitarias. Los vecinos advierten que, ante un eventual siniestro, ni los bomberos ni los patrulleros de la policía podrían entrar a la zona. Además, el derecho a la educación de los niños del barrio se ve vulnerado sistemáticamente: cuando llueve, el barro acumulado hace que sea "imposible pasar", impidiendo que los chicos asistan a la escuela.

Oscuridad y silencio oficial

A la falta de transitabilidad se suma la ausencia de alumbrado público. "La calle es una oscuridad de noche ahí, faltan luces también", denunció Elvio, señalando que las únicas luminarias visibles son las que los propios vecinos instalan fuera de sus casas. A pesar de la gravedad del cuadro "la respuesta institucional es nula", indicó Flores.

Los vecinos presentaron una nota formal ante la Municipalidad hace tres meses detallando estas carencias. "Me dicen que me van a llamar, que me van a llamar... hasta ahora no tuve respuesta de nadie", lamentó el vecinalista, quien subrayó que ni un solo funcionario se acercó a constatar las condiciones del lugar.

Un pedido de dignidad

Desde el barrio Arturo Illia hicieron hincapié en que no están exigiendo obras de asfalto costosas. Su pedido se centra en una mejora básica de la calzada mediante la colocación de broza o fresado, que es un material que queda cuando se asfalta una arteria. "No estamos pidiendo lujo" concluyó el vecino, y mostró imágenes de la forma en que están viviendo, esperando que alguien finalmente escuche su reclamo antes de que ocurra una tragedia evitable

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