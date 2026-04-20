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Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Tras una gresca balearon una casa en el barrio Anacleto Medina, de Paraná, e hirieron a un hombre y un niño

20 de abril 2026 · 09:14hs
Tras una gresca balearon una casa en el barrio Anacleto Medina

Foto UNO Archivo/Ilustrativa

Tras una gresca balearon una casa en el barrio Anacleto Medina, de Paraná, e hirieron a un hombre y un niño

Un violento hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Anacleto Medina, en la zona de Los Minuanes. Tras una pelea balearon una casa e hiriron a un joven de 30 años y a un niño de nueve.

Los primeros datos refieren sobre una pelea previa donde recibió una golpiza un joven frente a su casa y luego se produjeron los disparos. Testigos del hecho hablan de la irrupcion de al menos seis personas en la casa.

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Una mujer, que sería la madre del herido y abuela del niño lesionado, intentó intervenir pero fue reducida. Los atacantes efectuaron varios disparos dentro de la vivienda reclamando una deuda o el producto de un robo.

Tras el ataque los agresores huyeron en varias motos. Los heridos fueron hospitalizados.

Paraná balacera Anacleto Medina
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