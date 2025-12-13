Las agencias locales coinciden en que el cambio favorable para los argentinos los anima a optar por paquetes all inclusive en el exterior.

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

Con la llegada de diciembre y el inicio de la temporada alta, las agencias de viajes de Paraná muestran una intensa actividad. A diferencia de otros años, los turistas locales se anticiparon y comenzaron a reservar desde mediados de año, impulsados por la estabilidad del dólar y la creciente valoración del ocio y los viajes, una tendencia que se instaló tras la pandemia y se mantiene en la actualidad. Así lo confirmó a UNO Stéfano, asesor de una reconocida agencia de viajes ubicada en calle Victoria, quien detalló cuáles son hoy los destinos más elegidos por los paranaenses para estas vacaciones de verano.

Sobre este punto, precisó que el Caribe continúa siendo la región más solicitada por los turistas locales, especialmente para viajar entre enero y marzo. Punta Cana encabeza la lista de preferencias, consolidándose como uno de los favoritos por su clima estable, sus playas paradisíacas y la facilidad de acceder a paquetes con todo incluido.

“Para febrero, un paquete a Punta Cana ronda los 2.000 dólares por persona con sistema all inclusive y entre siete y ocho noches de estadía”, explicó Stéfano, quien subrayó que la previsibilidad de estos paquetes, sin gastos adicionales una vez que se está en el destino, sigue siendo una gran ventaja frente a otras opciones.

Otro destino que mantiene una fuerte demanda es Cuba, especialmente el tradicional combinado entre La Habana y Varadero. Este paquete, también de una semana con all inclusive, oscila en torno a los 1.800 dólares.

Además, Aruba se posiciona como una tendencia en crecimiento. “Aruba está muy de moda, aunque es uno de los destinos más caros del Caribe”, aclaró el agente de viajes. A diferencia de otros destinos, muchos pasajeros optan por paquetes con desayuno únicamente, debido al alto costo del sistema all inclusive en esta isla caribeña bajo dominio holandés. Los valores parten entre 3.000 y 4.000 dólares.

A esta tendencia también la refleja la agencia Despegar, que afirma que las consultas sobre paquetes a Aruba se quintuplicaron respecto al año pasado. Los factores que influyen en un mayor interés en vacacionar en esta isla caribeña se destacan nuevos vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; mayor oferta de paquetes all inclusive; precios más estables en comparación con otros destinos internacionales; clima cálido, playas de aguas transparentes y servicios de alta categoría.

Furor por el norte de Brasil

El país vecino sigue siendo un clásico indiscutible para los paranaenses, y este año no es la excepción. Sin embargo, se observa una modificación en las preferencias internas: se pasó del furor por el sur al auge del nordeste. Mientras que el año pasado se registró un boom de ventas hacia el sur brasileño –principalmente a lugares como Camboriú, Canasvieiras y Florianópolis–, para esta temporada aumentaron considerablemente las consultas y reservas hacia el nordeste, donde destacan destinos como Porto de Galinhas, Porto Seguro, Maceió, Maragogi, Natal y Salvador.

En cuanto a los precios, Stéfano comentó que los paquetes a Camboriú en bus se ubican desde los 600 o 700 dólares por persona, con opciones en media pensión, aunque también existen alternativas en avión con cupos disponibles. En el caso de Porto Seguro, los valores parten desde 1.100 dólares, mientras que Porto de Galinhas se ubica alrededor de 1.200 dólares.

A su vez, remarcó que viajar a Brasil continúa siendo atractivo por otra razón: el consumo en destino es más económico que en la Costa Atlántica argentina, lo que influye en la decisión final de los viajeros.

En este marco, aseguró que uno de los datos más llamativos de cara a esta temporada estival es la caída de consultas y reservas hacia los destinos tradicionales de la Costa Atlántica. “Se está eligiendo mucho menos que años anteriores. Comparado con Brasil, hoy la costa está bastante más cara”, afirmó, y contó que un paquete a Mar del Plata, por ejemplo, ya ronda los 700.000 pesos por persona, con siete noches y desayuno incluido, un valor que muchas veces termina siendo menos conveniente que cruzar la frontera. Además, el valor del peso frente a las monedas de países limítrofes favorece los destinos internacionales y contribuye a que cada vez más paranaenses se animen a salir del país.

Reservas anticipadas

Según explicó Stéfano, muchos turistas comenzaron este año a reservar con gran anticipación, algunos incluso desde julio, agosto y septiembre. Aun así, destacó que “todavía quedan lugares disponibles para quienes se demoran en decidir”.

Sobre los pagos, el vendedor señaló que los paquetes se pueden abonar tanto en pesos como en dólares, aunque actualmente es más conveniente pagar en moneda estadounidense para evitar los impuestos locales. La modalidad más utilizada es abonar el valor del aéreo como seña y luego realizar pagos mensuales o incluso semanales hasta unos días antes de la fecha de salida.

En cambio, la financiación con tarjeta para viajar al extranjero sigue ausente. “Ojalá vuelva. La gente todavía la espera esta posibilidad. Hace unos años se podía viajar en 12 o hasta incluso 24 cuotas sin interés, y eso facilitaba muchísimo comprar un vuelo o un paquete al exterior”, recordó el vendedor.