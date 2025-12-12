Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Uno Entre Rios | La Provincia | sarampión

12 de diciembre 2025 · 14:13hs
Entre Ríos fortalece las acciones de control ante la reciente confirmación de un caso de sarampión en la provincia y el registro de nuevos casos sospechosos. Este viernes ingresaron a la Cámara Provincial de Vacunas, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, 16.000 dosis de la vacuna contra el sarampión provistas por Nación para garantizar la disponibilidad.

Tras la alerta epidemiológica, la cartera sanitaria entrerriana intensificó la vigilancia de la enfermedad, a través de los equipos de salud, e instó a verificar y completar esquemas de vacunación.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, recordó que a la fecha hay un solo caso de sarampión confirmado en Entre Ríos, pero que ha aumentado la notificación de casos sospechosos. "Nosotros ya veníamos teniendo casos sospechosos, uno o dos todas las semanas, que se iban descartando. Ahora lo que observamos, a partir de la confirmación de este primer caso, es que se ha generado una mayor alerta en los profesionales y se están notificando más casos sospechosos, lo cual no quiere decir que sean casos de sarampión, porque de hecho hay muchas enfermedades que producen síntomas similares".

El referente explicó: "De igual manera, dado que con el sarampión es importante poder detectar los casos lo más temprano posible, para nosotros es bueno que haya aumentado la sospecha porque eso quiere decir que se está pensando más la enfermedad, se está notificando y se están tomando muestras más rápidamente".

En este sentido, tras la alerta sanitaria, atendiendo al contexto nacional y provincial, es importante recordar que todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación: De 12 meses a 4 años, deben contar con una dosis de vacuna triple viral; los mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben tener aplicadas al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicadas. Asimismo, todo el personal de salud que trabaja en el nivel asistencial debe contar con dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión.

Cabe mencionar, además, que el 10 de noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que la Región de las Américas ha perdido su estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión. Esto sucedió en el marco del restablecimiento de la transmisión endémica del sarampión en Canadá, donde el virus ha circulado durante al menos 12 meses.

Sobre el sarampión

  • El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

  • También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

  • Se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.
sarampión Entre Ríos dosis vacuna Vacunación
