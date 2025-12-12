Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

El empresario Germán Buffa admitió su participación en la administración fraudulenta vinculada al vaciamiento de El Diario y aceptó una pena.

El empresario Germán Buffa, que integró el directorio de la empresa editora de El Diario, Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), entre 2011 y 2015, reconoció este viernes su participación en la administración fraudulenta en el marco de la causa por el vaciamiento del matutino. Ante un tribunal colegiado, aceptó cumplir la pena de tres años de prisión condicional, que se unifica con la aplicada en el megajuicio en la que fue condenado junto al exgobernador Sergio Urribarri y otras personas. En aquel juicio fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional; más tareas comunitarias que cumple en el área de Mantenimiento de la Municipalidad de Paraná.

En una audiencia realizada este viernes, a la que asistió UNO , el fiscal Álvaro Piérola presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con Buffa, quien estuvo acompañado por su abogado José Velázquez. El Tribunal está integrado por Matilde Federik, Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Se trata de la causa que se inició hace casi una década por la denuncia de Dolores Etchevehere, quien acusa a su familia de haber realizado maniobras fraudulentas en su contra y operado, junto a sus socios, para vaciar (descapitalizar) a El Diario de Paraná, que en 2018 despidió a 85 trabajadores.

Caber recordar que en esta causa están acusados, además de los Etchevehere -los tres hermanos y la madre Leonor Barbero Marcial- los empresarios Walter Grenón y su hermana Viviana Grenón, ejecutivos de la firma Red Mutual, y poseedores de la mayoría accionaria de El Diario en 2010 hasta que vendieron su parte en 2012. También, Luis Guevara, otro de los administradores que ha tenido El Diario, Luis Guevara.

El hecho que reconoció Buffa

La audiencia fue breve, no insumió más de 20 minutos. Al inicio, el fiscal leyó el hecho imputado y aceptado por Buffa es haber participado mediante la transferencia de bienes inmuebles a las empresas Constructoras del Paraná SA y Arroyo Ubajay SA.

Textualmente, el hecho endilgado describe la maniobra de este modo: “Que durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, Viviana Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa, en su carácter de Directores, contemporáneos y sucesivos de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16/03/2012 la venta de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en:

1) Urquiza N° 1050, partida N° 10-7242-00;

2) 25 de Junio N° 33, partida N° 10-3658-09;

3) 25 de junio s/n, partida N° 10-16104-05;

4)25 de junio N° 19, partida N° 10-118565-07;

5) Urquiza N°1036, partida N° 10-66810-08, a la firma Arroyo Ubajay S.A.; y los inmuebles sitos en: 1) calle Buenos Aires N° 11, partida N°10-10154-04; 2) Tratado del Pilar N° 526, partidas N°s. 6106927/8 y 126179/5, ambos de la ciudad de Paraná, a la firma Nexfin S.A., desconociéndose la fecha en que se concretó cada una de tales operaciones.

También la obligaron abusivamente cuando en fecha 20/03/2012, aprobaron la venta de los inmuebles sitos en

1) Urquiza Nº1119/23 - subsuelo - (partida DGR 120.979/03);

2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR10-6638-08);

3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR10-120861-01);

4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR10-120862-00), todos de la ciudad de Paraná;

5) Camoirano Nº63 (partida Nº 13-11463801), de la ciudad de Victoria;

6)-Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-

4), de la ciudad de Nogoyá;

7) Etchevehere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4), de la ciudad de Diamante, a la firma Construcciones del Paraná S.A., desconociéndose también en tales casos la fecha en que se concretó cada una de dichas operaciones. Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., el primero, y de la firma Construcciones del Paraná S.A., los demás; quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de SAER de fecha 21/03/2012, sino que-a su vez- decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales.

De tal forma, y por un lado, las firmas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., ambas bajo la dirección y control de Walter Grenón, propusieron al Directorio de SAER la compra de los inmuebles ya detallados; dela misma forma que también hizo lo propio la firma Construcciones del Paraná S.A., cuya sociedad la integran los referidos miembros de la familia Etchevehere. Una vez concretadas las operaciones de venta de tales inmuebles, el producido fue distribuido, también siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón, en función de supuestas obligaciones adeudadas previamente a ellos por SAER y en detrimento de otros acreedores.

De esa forma, las mismas personas físicas que en sus respectivos roles funcionales decidieron la venta de aquellos bienes, fueron luego quienes se vieron beneficiados con los mismos y también con el producido de ellos a través de las distintas personas jurídicas que también conforman; dejando a SAER vacía de bienes de capital y con un cúmulo de deudas tal que debió inmediatamente recurrir a fuentes de financiamiento no bancarias para hacer frente a esas otras obligaciones, tal y como surge del Acta de Directorio del28/12/2012.

Luego, la maniobra fraudulenta de descapitalización de la sociedad se termina de concretar con la venta de los bienes inmuebles sitos en calles Pedro Zanni s/n, y Buenos Aires esq. Urquiza de Paraná, a la Mutual 10 de abril, garantizando con ello dos operaciones de mutuo por un total de tres millones de pesos, que terminó con sendas acciones judiciales de escrituración detales inmuebles por parte de ésta última (“Asociación Mutual 10de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos - Ordinario -Escrituración", que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná; y "Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos - Monitorio Ordinario -Escrituración", que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná), ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en tales operaciones.

De esa última forma, el Directorio de SAER nuevamente obligó abusivamente a la firma, perjudicándola al dejarla ya vacía de bienes inmuebles, acordando como garantía de aquellos mutuos la venta de los mismos por un valor muy por debajo al de mercado y al propio revalúo que sobre los mismos realizara la empresa por intermedio del Arquitecto Mario J. Zufotinsky, conforme Acta de Directorio del 29/06/2013; con lo cual el perjuicio a la sociedad se ve agravado porque no solo perdería los mismos, sino que los habría comprometido a un menor valor".

Además de los tres años de prisión condicional (que se unifica con la pena del megajuicio), se acordó mantener las reglas de conducta que pesan actualmente sobre Buffa por el megajuicio. Esto es, realizar tareas de limpieza en la Municipalidad de Paraná.