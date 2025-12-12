Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

El Festival del Chamamé de Federal llegará a Paraná para compartir un anticipo de su próxima edición. La presentación será el martes 16 de diciembre

El Festival Nacional del Chamamé de Federal llegará a Paraná para compartir un anticipo de su próxima edición. La presentación será este martes 16 de diciembre, a las 11.30, en La Vieja Usina (Matorras 861), con danza y música en vivo a cargo de Litoral Mitá, Juan Manuel Bilat, Marcos Pereyra y la Embajada del Festival. La actividad tendrá entrada libre y gratuita, abierta a medios y al público interesado, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante el encuentro se anunciarán los ejes principales del Festival, que se desarrollará en Federal del 31 de enero al 8 de febrero. También participarán autoridades provinciales, representantes del Municipio de Federal y miembros de la comisión organizadora. La conducción estará a cargo de Soledad Castañares.

El Festival, rumbo a su 50ª edición

Con el lema “50 años de historia”, esta edición recupera los inicios de un evento que en febrero de 1976 consolidó un espacio propio para el chamamé en el calendario nacional. A lo largo de cinco décadas, el festival se convirtió en referencia para músicos, bailarines y público de distintos puntos del país, y hoy forma parte del patrimonio cultural reconocido en todo el mundo.

El cronograma confirmado abarca diferentes propuestas en distintos espacios de la ciudad:

Bailantas nocturnas. La actividad se abrirá el 31 de enero y 1 de febrero en el predio de Cancha Unión, donde se desplegarán las tradicionales bailantas chamameceras.

Peñas oficiales. El 2, 3 y 4 de febrero la actividad pasará al Anfiteatro Francisco Ramírez, en el escenario Alberto “Zurdo” Trzuskot.

Noches centrales. El Festival Mayor se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de febrero en el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Francisco Ramírez. Actuarán referentes del género en una edición marcada por el medio siglo de historia. El jueves 5 tendrá lugar la final del Certamen Nuevos Valores, con músicos y bailarines de las subsedes del Pre Federal.

Bailantas diurnas. Del 6 al 8 de febrero, en simultáneo con el Festival Mayor, el predio de Cancha Unión volverá a recibir al público entre las 14 y las 20.

La organización está a cargo de la Comisión Central del Festival Nacional del Chamamé, presidida por la intendenta de Federal, Alicia Oviedo.