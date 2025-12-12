Uno Entre Rios | Escenario | Festival del Chamamé

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

El Festival del Chamamé de Federal llegará a Paraná para compartir un anticipo de su próxima edición. La presentación será el martes 16 de diciembre

12 de diciembre 2025 · 14:03hs
Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

El Festival Nacional del Chamamé de Federal llegará a Paraná para compartir un anticipo de su próxima edición. La presentación será este martes 16 de diciembre, a las 11.30, en La Vieja Usina (Matorras 861), con danza y música en vivo a cargo de Litoral Mitá, Juan Manuel Bilat, Marcos Pereyra y la Embajada del Festival. La actividad tendrá entrada libre y gratuita, abierta a medios y al público interesado, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Festival del Chamamé en Paraná

Durante el encuentro se anunciarán los ejes principales del Festival, que se desarrollará en Federal del 31 de enero al 8 de febrero. También participarán autoridades provinciales, representantes del Municipio de Federal y miembros de la comisión organizadora. La conducción estará a cargo de Soledad Castañares.

Belisario Ruiz y Nacho Koornstra

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

la bersuit en parana: vivi paseo 25 de mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del ano

La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

El Festival, rumbo a su 50ª edición

Con el lema “50 años de historia”, esta edición recupera los inicios de un evento que en febrero de 1976 consolidó un espacio propio para el chamamé en el calendario nacional. A lo largo de cinco décadas, el festival se convirtió en referencia para músicos, bailarines y público de distintos puntos del país, y hoy forma parte del patrimonio cultural reconocido en todo el mundo.

El cronograma confirmado abarca diferentes propuestas en distintos espacios de la ciudad:

Bailantas nocturnas. La actividad se abrirá el 31 de enero y 1 de febrero en el predio de Cancha Unión, donde se desplegarán las tradicionales bailantas chamameceras.

Peñas oficiales. El 2, 3 y 4 de febrero la actividad pasará al Anfiteatro Francisco Ramírez, en el escenario Alberto “Zurdo” Trzuskot.

Noches centrales. El Festival Mayor se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de febrero en el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Francisco Ramírez. Actuarán referentes del género en una edición marcada por el medio siglo de historia. El jueves 5 tendrá lugar la final del Certamen Nuevos Valores, con músicos y bailarines de las subsedes del Pre Federal.

Bailantas diurnas. Del 6 al 8 de febrero, en simultáneo con el Festival Mayor, el predio de Cancha Unión volverá a recibir al público entre las 14 y las 20.

La organización está a cargo de la Comisión Central del Festival Nacional del Chamamé, presidida por la intendenta de Federal, Alicia Oviedo.

LEER MÁS: La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

Festival del Chamamé Paraná Federal La Vieja Usina
Noticias relacionadas
eduner festeja 27 anos con feria de libros, musica y lecturas

Eduner festeja 27 años con feria de libros, música y lecturas

Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Llega la primera edición de Feria Rara a la Radio Comunitaria Barriletes

Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

Ver comentarios

Lo último

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ultimo Momento
Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Policiales
Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

La provincia
Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario