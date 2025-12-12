Robaron en el gimnasio del Club Atlético Banfield de Paraná

Este lamentable hecho perjudicó a la institución y a los chicos que asisten para entrenarse al Club Atlético Banfield de Paraná.

Una desagradable noticia se dio a conocer durante la mañana de este viernes, en un grupo de WhatsApp en el que conviven virtualmente personas ligadas al ambiente del boxeo paranaenses. A las 9.14, el expugilista y actual entrenador Carlos González compartió videos en los que describía cómo habían robado en su gimnasio ubicado en el Club Atlético Banfield de Paraná .

Durante la madrugada malvivientes ingresaron por el portón trasero de la entidad del barrio Francisco Ramírez y abrieron con un elemento contante una bolsa de golpeo, le quitaron el relleno y allí les cargaron guantes, guantines, mancuernas, sogas y otros materiales para la práctica del deporte de los puños. Además, los ladrones aprovecharon que había una escalera y quitaron dos ventiladores de pared.

Esto generó indignación en el grupo y sus integrantes se solidarizaron con González, que anteriormente había radicado la denuncia en la Comisaría 17ª.

Carlos González habló del robo

Pese a esto, por la tarde Carlitos abrió las puertas del recinto para darle clases a los chicos del barrio. Allí también recibió la visita de UNO y contó lo que había sucedido.

“Alrededor de las 7.30 vinimos con mi hijo mayor a buscar una escalera que había dejado ayer, porque había estado cambiando algunos focos del salón, y cuando entré estaba desparramada en el suelo una de las bolsas, con el aserrín y los retazos que llevan adentro, y no vi los guantes que dejamos arriba de una mesa. El portón del fondo estaba entreabierto y ahí en un segundo me di cuenta de que habían entrado a robar. Después entré a la pieza que está pegada al salón, donde habían desparramado todo lo que tenían a mano y abrieron un armario donde guardo las mancuernas”, describió el triste panorama con el que se desayunó.

Luego continuó su relato enumerando las cosas que robaron: “Se llevaron cinco pares de guantes nuevo que compré la semana pasada gracias a una rifa que vendimos junto con los chicos. También se llevaron algunos guantes usados que estaban en buen estado, algunas mancuernas chiquitas, manoplas, cabezales, cuerdas para saltar y, como estaba la escalera, pudieron sacar dos ventiladores de pared que nos ayudaban a que no nos muramos de calor en el verano”.

Además remarcó que los delincuentes estuvieron durante un tiempo prolongado en el recinto: “A la escalera la había dejado tapada con unos plásticos. Los tipos tuvieron tiempo de buscarla, destaparla y moverla por todo el salón para descolgar los ventiladores. Es decir que no fue algo que hicieron rápido. Para un gimnasio humilde, este robo hizo mucho daño”.

robo en banfield 2 Víctor Ludi/UNO

González comentó que inmediatamente después que se encontraron con este panorama, se dirigieron a radicar la denuncia pertinente.

“Con mi hijo nos fuimos a la Comisaría del barrio, la 17ª, y realizamos la denuncia. La policía nos dijo que iba a investigar, así que espero que puedan recuperar algo de lo que nos robaron”, comentó.

Además, explicó que habló con los vecinos para saber si alguien vio o escuchó algo: “La verdad que no sé si hay cámaras en la zona, pero no lo creo. Hablé con los vecinos y una chica a la que ayudamos me comentó que escuchó algo y me acompañó a la Comisaría. El único que tiene llave de la puerta de adelante soy yo, pero no sé si alguien no hizo una copia cuando la gente del club prestó el salón para alguna reunión; o a lo mejor algún chico subió por el techo e ingresó por el hueco de la chimenea y abrió la traba del portón de atrás. Se me pasan muchas cosas por la cabeza en estos momentos. Además, el terreno pegado a la parte de atrás del lugar tiene el yuyo muy alto y casi no se ve”.

Pese a la tristeza y desazón lógicas por la situación, Carlos advirtió que éste fue un golpe que le dolió más que cualquiera que los que recibió sobre el ring, pero que no lo puso fuera de combate.

“Quise abrir igual a la tarde porque los chicos tienen que practicar. Hoy no vinieron muchos porque tenían sus colaciones de las escuelas, pero generalmente vienen 20 o 30 chicos todas las tardes. Los veo entusiasmados a ellos y a sus padres que siempre están dispuestos a colaborar, al igual que la gente del club y de la comisión vecinal. Por eso no puedo aflojar pese a que esto me dolió mucho. Ver como a través del deporte los chicos del barrio pueden alejarse de la calle y superarse en la vida es lo que me da fuerzas para seguir”, aseguró.

El gimnasio está ubicado en la sede del Club Atlético Banfield, en la esquina de Apolinario Osinaldey Guernica. Funciona de lunes a viernes, de 8 a 10.30 y de 17 a 20.

Así amaneció el Club Atlético Banfield de Paraná