APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

Recreativo y Estudiantes pisaron fuerte en casa ajena, volvieron a ganar y consiguieron boleto para jugar la final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . El Bochas y el CAE derrotaron respectivamente a Talleres y a Quique de visitantes, barrieron la serie 2 a 0 y ahora van por la corona.

Recreativo hizo el trabajo correcto, supo imponer condiciones y le ganó a Talleres 64 a 53,;mientras que Estudiantes, en un partido cerrado, peleado y de final caliente, se las ingenió y superó a Quique por 52 a 51.

De entrada Recreativo mostró sus serias intenciones. Un 25 a 19 en el primer cuarto sirvió para mandar un claro mensaje. Talleres nunca pudo manejar el trámite y siempre le costó. Intentó jugársela en el último cuarto, aunque los nervios y una buena custodia de la visita no se lo permitió. Con ventaja en el tanteador, Recreativo cerró su aro, metió un parcial de 12 a 8 y cantó victoria y clasificación, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, en un choque de bajo goleo, de imprecisiones y de cierre dramático, Estudiantes logró su cometido, se sacó de encima a Quique e irá por el título. Quique tuvo un buen inicio y en los primeros 10 minutos quedó al frente 19 a 8. Al igual que en el primer choque, el Decano no supo aguantarlo. Estudiantes reaccionó y con un 16 a 8 en el tercer parcial se puso en juego. El último cuarto los nervios tomaron el protagonismo. A los dos le costó. El último chico terminó 9 a 8 para Estudiantes, que ganó y sigue en carrera.