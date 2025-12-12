Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

El Bochas y el CAE disputarán el título de la APB tras eliminar en semifinales a Talleres y Quique, respectivamente.

12 de diciembre 2025 · 17:04hs
Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

Recreativo y Estudiantes pisaron fuerte en casa ajena, volvieron a ganar y consiguieron boleto para jugar la final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Bochas y el CAE derrotaron respectivamente a Talleres y a Quique de visitantes, barrieron la serie 2 a 0 y ahora van por la corona.

Recreativo hizo el trabajo correcto, supo imponer condiciones y le ganó a Talleres 64 a 53,;mientras que Estudiantes, en un partido cerrado, peleado y de final caliente, se las ingenió y superó a Quique por 52 a 51.

Quique recibirá en el estadio Guillermo Gayá a Estudiantes, buscando empardar la semifinal de la APB.

Este jueves se juegan las segundas semifinales de la APB

Estudiantes se medirá con Quique en las semifinales del Clausura de la APB.

Estudiantes se clasificó a las semifinales de la APB

De entrada Recreativo mostró sus serias intenciones. Un 25 a 19 en el primer cuarto sirvió para mandar un claro mensaje. Talleres nunca pudo manejar el trámite y siempre le costó. Intentó jugársela en el último cuarto, aunque los nervios y una buena custodia de la visita no se lo permitió. Con ventaja en el tanteador, Recreativo cerró su aro, metió un parcial de 12 a 8 y cantó victoria y clasificación, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, en un choque de bajo goleo, de imprecisiones y de cierre dramático, Estudiantes logró su cometido, se sacó de encima a Quique e irá por el título. Quique tuvo un buen inicio y en los primeros 10 minutos quedó al frente 19 a 8. Al igual que en el primer choque, el Decano no supo aguantarlo. Estudiantes reaccionó y con un 16 a 8 en el tercer parcial se puso en juego. El último cuarto los nervios tomaron el protagonismo. A los dos le costó. El último chico terminó 9 a 8 para Estudiantes, que ganó y sigue en carrera.

