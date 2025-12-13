Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

El pronóstico anticipa un sábado caluroso, pero el domingo podrían llegar las lluvias a Entre Ríos y un descenso de las temperaturas

13 de diciembre 2025 · 08:46hs
Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso

Foto: UNO/Mateo Oviedo

Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso, pero pronto llegarían las lluvias

El pronóstico para este fin de semana en la región anticipa mucho calor, pero pronto llegaría el alivio por medio de lluvias y tormentas que traerían un descenso de las temperaturas.

Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso, pero pronto llegarían las lluvias

Para este sábado se anuncia una temperatura máxima de 33 grados, en tanto que la mínima será de 21 grados en Paraná. El domingo, en cambio, la temperatura será de 30 grados en la máxima y de 21 grados en la mínima, con probabilidades de chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.

La Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año. 

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Tras la alerta epidemiológica por sarampión Entre Ríos intensificó la vigilancia a través de los equipos de salud, e instó a verificar y completar esquemas de vacunación 

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Desde allí, llegaría un descenso importante de las temperaturas, ya que la máxima anunciada para el lunes es de 26 grados.

Entre Ríos Sábado lluvias
El miércoles hubo movilizaciones y asambleas en Entre Ríos, debido a la incertidumbre y preocupación por posibles cierres en institutos de educación superior

Cierre de Institutos de Educación Superior: "Nos quieren obligar a pensar la educación como mercancía"

Rogelio Frigerio presente en el lanzamiento para la temporada de verano.

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Este jueves la Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al Presupuesto 2026.

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

Inicia dentro de pocos días la temporada estival y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los argentinos comienzan a circular masivamente por las rutas nacionales y provinciales rumbo a sus destinos de vaciones. Estos son los sitios en rutas nacionales y provinciales donde están instalados los radares en la provincia de Entre Ríos. 

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

