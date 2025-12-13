Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

El pronóstico anticipa un sábado caluroso, pero el domingo podrían llegar las lluvias a Entre Ríos y un descenso de las temperaturas

El pronóstico para este fin de semana en la región anticipa mucho calor, pero pronto llegaría el alivio por medio de lluvias y tormentas que traerían un descenso de las temperaturas.

SMN Altas temperaturas calor río Paraná (19).jpg Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso, pero pronto llegarían las lluvias Foto: Archivo UNO

Para este sábado se anuncia una temperatura máxima de 33 grados, en tanto que la mínima será de 21 grados en Paraná. El domingo, en cambio, la temperatura será de 30 grados en la máxima y de 21 grados en la mínima, con probabilidades de chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.