El paranaense Ramiro Gurovich partirá a Estados Unidos y deja Pampas para jugar en la MLR.

13 de diciembre 2025 · 13:40hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Pampas continúa perdiendo piezas importantes de cara a la próxima temporada del Súper Rugby Américas. En las últimas horas se confirmó que el paranaense Ramiro Gurovich, jugador con paso reciente por la franquicia con base en Buenos Aires, continuará su carrera en el exterior.

El hooker fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Anthem Rugby Carolina, equipo de la ciudad de Charlotte que compite en la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos. De esta manera, el forward formado en Estudiantes de Paraná pone fin a su etapa en Pampas, franquicia a la que integró durante las últimas tres temporadas y en la que logró continuidad y desarrollo dentro del alto rendimiento.

LEER MÁS: El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

La salida de Gurovich se suma a otras bajas ya confirmadas que sufrió el conjunto dirigido por Juan Manuel Leguizamón, en un recambio que empieza a tomar forma tras una nueva participación en el Súper Rugby Américas. Su partida representa una pérdida sensible para el plantel, especialmente en el puesto de hooker, donde aportó solidez en el juego fijo y regularidad a lo largo de las últimas campañas.

Para Gurovich, el paso a la MLR marcará su primera experiencia en el extranjero. El entrerriano cuenta con antecedentes en el plano internacional, ya que fue parte del plantel de Los Pumitas que disputó el Mundial M20 de 2019, torneo que le permitió mostrarse en la escena juvenil de alto nivel.

Anthem Rugby Carolina es una franquicia joven, creada en 2024 como resultado de un acuerdo entre la Major League Rugby y USA Rugby, con el apoyo financiero de World Rugby. El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de jugadores estadounidenses y la consolidación de una estructura competitiva que eleve el nivel del rugby en el país norteamericano.

En ese contexto, la llegada de Gurovich representa una incorporación de experiencia para una institución en crecimiento, mientras que Pampas deberá rearmarse nuevamente tras otra salida significativa de su plantel, en un proceso de renovación constante que obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas y nuevas oportunidades dentro del plantel.

Ramiro Gurovich Pampas Estados Unidos
