Uno Entre Rios | La Provincia | baldío

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Un cartel llamó la atención de los vecinos en inmediaciones de la plaza Mujeres Entrerrianas. El lote baldío, ubicado sobre calle General Artigas al 454.

27 de octubre 2026 · 22:39hs
El cartel en el terrno baldío en la capital entrerriana.

Liliana Bonarrigo / UNO

El cartel en el terrno baldío en la capital entrerriana.

Un terreno baldío ubicado en la zona del ex Hipódromo de Paraná será puesto en subasta y la noticia llamó la atención de vecinos que transitaron por el lugar durante las últimas horas. Un cartel instalado en el predio, cercano a la plaza Mujeres Entrerrianas, anuncia la operación e identifica a la empresa que estará a cargo del procedimiento.

Las medidas de terreno baldío

Se trata de un lote urbano de 1.318 metros cuadrados, situado en General Artigas 454, en un sector de la capital entrerriana que combina actividad comercial y residencial.

Según la información difundida en el cartel, el inmueble cuenta con todos los servicios y será ofrecido mediante una subasta en vivo, prevista para el viernes 13 de noviembre de 2026.

Por el momento, el horario de realización no fue confirmado y se encuentra pendiente de definición. Además, el aviso menciona un plazo de aprobación de 96 horas, aunque no brinda mayores precisiones sobre las condiciones de la operación.

La subasta pondrá en el mercado un terreno de dimensiones importantes en una zona urbana de Paraná, próxima a uno de los espacios públicos del sector del ex Hipódromo. Se espera que, con la difusión de los detalles, se conozcan más datos sobre el procedimiento y las condiciones para los interesados.

baldío Paraná Hipódromo Vecinos
Noticias relacionadas
Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos.

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar.

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

La Feria en tu Barrio tendrá tres jornadas esta semana en distintos puntos de Paraná.

La Feria en tu Barrio tendrá tres jornadas esta semana en distintos puntos de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Ultimo Momento
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Dejanos tu comentario