Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Un cartel llamó la atención de los vecinos en inmediaciones de la plaza Mujeres Entrerrianas. El lote baldío, ubicado sobre calle General Artigas al 454.

Un terreno baldío ubicado en la zona del ex Hipódromo de Paraná será puesto en subasta y la noticia llamó la atención de vecinos que transitaron por el lugar durante las últimas horas. Un cartel instalado en el predio, cercano a la plaza Mujeres Entrerrianas, anuncia la operación e identifica a la empresa que estará a cargo del procedimiento.

Se trata de un lote urbano de 1.318 metros cuadrados , situado en General Artigas 454, en un sector de la capital entrerriana que combina actividad comercial y residencial.

Según la información difundida en el cartel, el inmueble cuenta con todos los servicios y será ofrecido mediante una subasta en vivo, prevista para el viernes 13 de noviembre de 2026.

Por el momento, el horario de realización no fue confirmado y se encuentra pendiente de definición. Además, el aviso menciona un plazo de aprobación de 96 horas, aunque no brinda mayores precisiones sobre las condiciones de la operación.

La subasta pondrá en el mercado un terreno de dimensiones importantes en una zona urbana de Paraná, próxima a uno de los espacios públicos del sector del ex Hipódromo. Se espera que, con la difusión de los detalles, se conozcan más datos sobre el procedimiento y las condiciones para los interesados.