El 107 de Paraná tendrá edificio propio en inmuebles decomisados a Urribarri.

El Gobierno de Entre Ríos anunció que dos inmuebles decomisados en el marco de la causa por corrupción que involucró al exgobernador Sergio Daniel Urribarri serán destinados al funcionamiento del Servicio de Emergencias Sanitarias 107 en Paraná.

Se trata de las propiedades ubicadas en calle Racedo 415 y 409, donde funcionaba la imprenta TEP SRL, vinculada a la megacausa judicial que derivó en las condenas de Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.

El Gobierno provincial destinará al 107 propiedades decomisadas en Paraná

El anuncio fue realizado este lunes por el fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el responsable del sistema de emergencias 107, José María Cáceres. Rettore explicó que el decomiso de los bienes a favor del Estado provincial fue ordenado en el marco de cinco procesos judiciales que llegaron a juicio y que, una vez que las resoluciones adquirieron firmeza, la Justicia dispuso que la Provincia tomara posesión de los inmuebles. Además de las propiedades, el decomiso comprende vehículos y equipos informáticos.

Según precisó el funcionario, durante los primeros días de octubre se formalizó la toma de posesión con intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno. Posteriormente, se elevó el expediente al Poder Ejecutivo para definir el destino de los bienes. En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio resolvió que los inmuebles fueran asignados al área de Salud para atender necesidades prioritarias del sistema sanitario provincial.

El ministro Daniel Blanzaco destacó que la medida permitirá que recursos recuperados a partir de una causa de corrupción se destinen a un servicio público esencial. En las instalaciones funcionarán la oficina central del 107, el despacho de emergencias para la ciudad de Paraná, la coordinación de traslados interhospitalarios y un taller destinado a realizar reparaciones menores en las ambulancias.

Por su parte, José María Cáceres resaltó la importancia de contar con una sede propia para el servicio y señaló que, después de más de 40 años de existencia de la Dirección de Emergencias Sanitarias, será la primera vez que disponga de un edificio propio. La asignación de los inmuebles busca fortalecer la organización y el funcionamiento del sistema de emergencias, que cumple un papel fundamental en la atención sanitaria y en la coordinación de los traslados de pacientes.