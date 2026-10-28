Temidos pero necesarios: el rol clave de los murciélagos en Paraná

La epidemióloga Silvina Saavedra destacó el valor ambiental de estos mamíferos para el control de mosquitos ante la llegada del calor y remarcó la importancia de la vacunación antirrábica anual en mascotas para prevenir el contagio de rabia.

Moloso orejón grande (Eumops perotis su nombre científico) es el murciélago más grande que se puede encontrar en la zona.

Moloso pardo de orejas anchas (Eumops bonariensis su nombre científico) es la especie más común en las ciudades.

Alerta por la aparición de un murciélago con rabia en La Paz.

En el marco de octubre, reconocido formalmente como el Mes de los Murciélagos, especialistas del Programa de Conservación de Murciélagos de la Argentina (PCMA) brindaron una charla el martes por la tarde en el campus de la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos). Durante la jornada se abordó la biología de estas especies, su función clave en el control de mosquitos ante el verano y los protocolos sanitarios para prevenir la rabia y lograr una convivencia segura.

UNO dialogó con Silvina Saavedra, médica veterinaria especialista en epidemiología: “Los murciélagos no atacan; hay que desmitificar temores y aprender a convivir”, indicó.

Capacitación

En las instalaciones del campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), ubicado en la intersección de las calles General Espejo y Fernando Fader de la capital provincial, se llevó a cabo el martes una jornada de actualización sobre murciélagos urbanos, biología, diversidad y prevención de la rabia transmitida por quirópteros.

La actividad estuvo formalmente enmarcada en las acciones de octubre, designado internacionalmente como el Mes de los Murciélagos (o mes de la protección de los murciélagos). La iniciativa fue impulsada por la delegación Entre Ríos del Programa de Conservación de Murciélagos de la Argentina (PCMA). El propósito central del encuentro fue promover la toma de conciencia sobre la utilidad ambiental de estos mamíferos, desmitificar prejuicios populares y brindar a la comunidad herramientas preventivas para perder el miedo y convivir sanamente con ellos.

No son “ratas con alas”

Según datos compartidos por la doctora Romina Pavé (investigadora adjunta del Conicet en el Instituto Nacional de Limnología (Inali/Unl-Conicet) y referente provincial del PCMA), en Entre Ríos habitan 24 especies de las 73 registradas en todo el país, mientras que en Paraná se han identificado hasta el momento entre 14 y 15 especies distintas.

Frente a los estigmas culturales habituales, los especialistas aclararon que los murciélagos no son “ratas con alas”, sino que evolutivamente se encuentran más emparentados con los primates. Asimismo, destacan por su notable longevidad, pudiendo vivir entre 20 y 30 años.

Son animales de hábitos sociales estrictos y muy limpios, los cuales forman colonias maternales donde se cuida colectivamente a las crías y se comparte alimento, teniendo solo una o dos crías por año.

Entre las variedades presentes en la provincia y la capital entrerriana se destacan:

*Moloso pardo de orejas anchas (Eumops bonariensis): es la especie urbana más común en las ciudades.

*Moloso orejón grande (Eumops perotis): representa el murciélago de mayor tamaño registrado en la zona.

*Otras especies locales: murciélago pescador grande, vampiro común, frutero común, moloso pigmeo, moloso gris común, correntino de cola gruesa, moloso paranaense y murciélago escarchado grande.

En Paraná, diversos edificios históricos albergan colonias significativas.

Un caso emblemático es el de la Escuela Normal, que resguarda una numerosa colonia maternal de Tadarida brasiliensis, una especie migratoria que suele trasladarse hacia regiones de clima cálido como Brasil durante los meses de otoño e invierno. Otros sitios de refugio conocidos son el Hotel Paraná y el Teatro 3 de Febrero.

Aliados

La gran mayoría de las especies detectadas en Entre Ríos posee hábitos insectívoros.

Al salir de sus refugios durante el atardecer, consumen grandes volúmenes de mosquitos, polillas y otros insectos.

Esta función de control biológico resulta especialmente crucial ante la llegada del verano y las crecientes de los ríos Paraná, Uruguay y demás cauces de agua, momentos del año propicios para la proliferación masiva de mosquitos.

Saavedra especificó además que los murciélagos no atacan a los seres humanos y solo muerden como mecanismo de defensa si se los intenta capturar.

Para desplazarse en la oscuridad y cazar a sus presas utilizan la ecolocalización (sonar), un sistema basado en la emisión de ondas sonoras que rebotan en los objetos del entorno.

Vigilancia epidemiológica

A la par de sus beneficios ecológicos, es importante detallar lo fundamental de la vigilancia epidemiológica respecto a la rabia. Aunque la prevalencia natural del virus en las colonias de murciélagos es menor al 1%, un ejemplar enfermo sufrirá alteraciones en su sistema nervioso que le impedirán volar, provocando que vuele erráticamente de día o caiga al suelo.

El principal peligro de transmisión hacia la población humana radica en el denominado “derrame viral”.

Este ocurre cuando un perro o gato no vacunado entra en contacto con un murciélago infectado caído y resulta mordido. Si la mascota contrae la enfermedad, puede transmitirla posteriormente a las personas. Como antecedente de riesgo, en Buenos Aires se registró el fallecimiento de una persona tras ser mordida por un gato callejero que se había contagiado previamente de un murciélago.

Rabia: prevención, tenencia y “derrame viral"

Para prevenir situaciones de riesgo sanitario, Saavedra detalló los siguientes pilares:

*Vacunación antirrábica anual obligatoria: debe aplicarse a todos los perros y gatos a partir de los tres meses, incluyendo a las mascotas que viven en departamentos.

*Observación veterinaria de 10 días: si un animal muerde a una persona, la mascota debe ser sometida a un control veterinario estricto de 10 días para evaluar la presencia del virus.

*Profilaxis postexposición: en caso de riesgo o sospecha de rabia, la persona afectada debe recibir profilaxis postexposición inmediata mediante vacunación antirrábica para detener el virus antes de la aparición de síntomas, dado que la rabia es una enfermedad 100% mortal una vez manifestada clínicamente.

*Vigilancia activa: en departamentos de Entre Ríos como Gualeguaychú y La Paz se han detectado oportunamente murciélagos positivos a rabia, lo que activó en su momento protocolos de vacunación en anillo y monitoreo preventivo en la zona.

Está estrictamente prohibido matar a estos animales. En la Argentina se encuentran amparados por la Ley Nacional de Protección de la Fauna Silvestre (Ley N.º 22.421), cuya transgresión contempla sanciones penales y penas de prisión.

En cuanto al manejo en viviendas y estructuras urbanas, se promueve el uso del protocolo de exclusión diseñado por el PCMA (disponible de forma gratuita en pcma.com.ar):

No tocar directamente: En caso de encontrar un murciélago caído o dentro de una vivienda, se debe cubrir con un recipiente rígido (balde o caja) sin tocarlo directamente con las manos descubiertas.

Época adecuada de sellado: Las tareas de exclusión y sellado de grietas deben ejecutarse entre abril y septiembre.

Evitar fumigaciones abusivas: Los productos químicos no resuelven el problema de fondo y dañan gravemente a la fauna benéfica para el ecosistema