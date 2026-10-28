Al menos 30 muertos tras el choque de trenes en España

Dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo.

Dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo, España, y las autoridades informaron que hay al menos 64 muertos y 80 heridos.

“Es posible que estas cifras aumenten”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha. Más de 540 personas viajaban en total en las dos formaciones. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

Padilla detalló que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé. “[El accidente] puede ser peor que Adamuz [incidente frontal entre dos formaciones ocurrido en enero de este año]”, señalaron fuentes gubernamentales al diario El País.

De acuerdo a los primeros relevamientos, el tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, según fuentes del servicio de emergencias 112 consultadas por los medios locales.

Según le informó una fuente con acceso a la investigación a la agencia Reuters, el tren ‌operado por Iryo estaba parado cerca de la ciudad de Toledo, antes de ser embestido por la otra formación, por orden ‌del gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF debido a un fallo en la señalización.

La compañía Renfe emitió un comunicado en el que afirmó que su tren de alta velocidad que había partido a las 8 (hora local) de Madrid rumbo a Sevilla había “sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)”.