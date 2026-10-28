El pronóstico anticipa en Entre Ríos un miércoles agradable, con máximas cercanas a los 25 grados. El jueves aumentará la nubosidad .

Entre Ríos: suben las temperaturas y podrían regresar las lluvias durante el jueves.

El tiempo en Entre Ríos estará marcado por un aumento gradual de las temperaturas durante el miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Después de un comienzo de semana con mañanas frescas, se esperan jornadas más templadas, con nubosidad variable y condiciones mayormente estables en buena parte del territorio provincial.

De acuerdo con los pronósticos difundidos a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se ubicarán entre los 23 y 26 grados en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El miércoles presentará condiciones favorables para las actividades al aire libre, mientras que el jueves podría aumentar la inestabilidad en sectores del este y sur entrerriano, con posibilidades de precipitaciones aisladas.

Miércoles con temperaturas agradables y pocas nubes

En Paraná se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. La temperatura mínima rondará los 13 grados y la máxima se ubicará entre los 24 y 25 grados. No se anticipan precipitaciones significativas.

Para Concordia, el pronóstico indica una mínima cercana a los 13 grados y una máxima de entre 23 y 24 grados. Durante el día se alternarán momentos soleados con períodos de mayor nubosidad.

En Concepción del Uruguay se prevé una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 10 grados y una máxima que podría alcanzar los 24 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia serán reducidas.

Por su parte, Gualeguaychú tendrá una mínima aproximada de 11 grados y una máxima de entre 23 y 24 grados, con predominio de sol y algunas nubes.

Jueves con mayor nubosidad y posibles chaparrones

Las condiciones meteorológicas podrían presentar algunas modificaciones durante el jueves 29, principalmente en el sector oriental de Entre Ríos.

En Paraná se anticipa una mínima de 15 grados y una máxima cercana a los 25. El cielo estará parcialmente a mayormente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones.

En Concordia continuará el ascenso térmico, con registros de entre 14 y 25 grados. Se esperan períodos de sol y nubosidad variable, sin lluvias importantes previstas.

Para Concepción del Uruguay, las temperaturas oscilarán aproximadamente entre los 12 y 25 grados. Durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones aislados.

En Gualeguaychú se espera una mínima cercana a los 13 grados y una máxima de entre 24 y 26. La nubosidad aumentará durante la jornada y existe la posibilidad de precipitaciones, especialmente desde la tarde.

Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana

La tendencia general para los últimos días de octubre indica una recuperación de las temperaturas, con tardes cada vez más cálidas.

En Paraná, las máximas podrían alcanzar los 26 grados durante el viernes y aproximarse a los 28 el sábado. En Concordia también se esperan valores cercanos a los 27 grados hacia el fin de semana.

En el sur y este provincial, la evolución de la nubosidad y las posibles precipitaciones del jueves será determinante para las condiciones posteriores.

Como los pronósticos pueden modificarse, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional antes de realizar actividades al aire libre.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).