El tránsito estará interrumpida este miércoles desde las 6 en ambos sentidos de los puentes Mitre y Urquiza. La medida se extenderá unos 45 minutos.

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará.

La empresa Autovía del Mercosur informó que este miércoles 28 de octubre se realizará un corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo, que conecta las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. La interrupción afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza.

La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y responde a la necesidad de realizar un operativo especial para permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales por el corredor vial.

A qué hora comenzará la interrupción

Según precisaron desde la concesionaria, las maniobras comenzarán a las 5.45, mientras que el corte total de tránsito está previsto para las 6.

La interrupción tendrá una duración estimada de 45 minutos, período durante el cual no se permitirá la circulación de vehículos en ninguno de los dos sentidos de los puentes que integran el complejo.

Recomiendan prever demoras en los viajes

La restricción afectará temporalmente a quienes utilicen el corredor para trasladarse entre Entre Ríos y Buenos Aires, incluidos vehículos particulares y transporte de cargas.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planificar sus viajes, contemplar posibles demoras y respetar las indicaciones del personal que intervenga en el operativo.

El restablecimiento de la circulación dependerá de la finalización de las maniobras y de las condiciones de seguridad necesarias para habilitar nuevamente el tránsito.