Uno Entre Rios | La Provincia | Tránsito

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

El tránsito estará interrumpida este miércoles desde las 6 en ambos sentidos de los puentes Mitre y Urquiza. La medida se extenderá unos 45 minutos.

27 de octubre 2026 · 22:29hs
Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará.

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará.

La empresa Autovía del Mercosur informó que este miércoles 28 de octubre se realizará un corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo, que conecta las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. La interrupción afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza.

La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y responde a la necesidad de realizar un operativo especial para permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales por el corredor vial.

A qué hora comenzará la interrupción

Según precisaron desde la concesionaria, las maniobras comenzarán a las 5.45, mientras que el corte total de tránsito está previsto para las 6.

La interrupción tendrá una duración estimada de 45 minutos, período durante el cual no se permitirá la circulación de vehículos en ninguno de los dos sentidos de los puentes que integran el complejo.

Recomiendan prever demoras en los viajes

La restricción afectará temporalmente a quienes utilicen el corredor para trasladarse entre Entre Ríos y Buenos Aires, incluidos vehículos particulares y transporte de cargas.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planificar sus viajes, contemplar posibles demoras y respetar las indicaciones del personal que intervenga en el operativo.

El restablecimiento de la circulación dependerá de la finalización de las maniobras y de las condiciones de seguridad necesarias para habilitar nuevamente el tránsito.

Tránsito puente Zárate Brazo Largo
Noticias relacionadas
Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental.

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos.

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar.

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

Ver comentarios

Lo último

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Ultimo Momento
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Dejanos tu comentario