Pasó la quinta edición de la Carrera Nocturna en Paraná Álvaro Noceti y Agustina Balbuena fue los ganadores de las pruebas generales masculina y femenina de 10 kilómetros de la Carrera Nocturna "Ciudad de Paraná". 8 de marzo 2026 · 18:39hs

Prensa Municipalidad de Paraná La Carrera Nocturna en la capital entrerriana fue un éxito.

La quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se consolidó como una de las propuestas deportivas más convocantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde del sábado, el balneario Thompson se convirtió en el punto de encuentro de atletas, familias y vecinos que acompañaron el desarrollo de la competencia.

Con largada y llegada en ese sector de la costa, los participantes de la maratón recorrieron distintos puntos de la ciudad en un circuito que combinó exigencia deportiva y paisajes característicos de Paraná. La carrera reunió a corredores de diferentes localidades de Entre Ríos y de provincias vecinas, lo que reafirmó el crecimiento de esta propuesta en el calendario atlético regional.

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

En lo deportivo, la competencia tuvo un alto nivel de participación y un ritmo exigente en ambas distancias. En los 10 kilómetros, el primer lugar fue para Álvaro Nocenti (Santa Fe), mientras que en la rama femenina se impuso Agustina Balbuena (La Paz). En la prueba de 5 kilómetros, el ganador fue de Lorenzo Suárez, mientras que entre las mujeres la vencedora fue Lucrecia Godoy. Resultados de la Carrera Nocturna General 10 km Masculino Álvaro Nocenti (Santa Fe) Juan Cruz Bustos (Seguí) Martín Rodríguez (Paraná) Imanol Quiroz (La Paz) Ignacio Robledo (San Lorenzo) General 10 km Femenino Agustina Balbuena (La Paz) María Pereyra (Paraná) Anabella Rizzi (Lib. San Martín) Sandra Martínez (Paraná) Vanina Rivero (C. del U.) General 5 km Femenino Lucrecia Godoy (Paraná) Lorena Guadalupe Carussi Alipio (Paraná) Janet Arduino (Paraná) Flavia Krenz (Paraná) Carolina Lesa (Paraná) General 5 km Masculino Lorenzo Facundo Suárez (Paraná) Nicolás Godoy (Paraná) Daniel Acosta (Paraná) Johann Pereyra (Paraná) Ramiro Rossi (Victoria)