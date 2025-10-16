Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Se registró este jueves en aguas del río Pavón y el Paraná, frente a la ciudad de Villa Constitución. Fue cuando se realizaban controles náuticos.

Un grave episodio de violencia se registró este jueves en aguas del río Pavón y el Paraná, frente a la ciudad de Villa Constitución, cuando una patrulla náutica de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos fue atacada a balazos por al menos dos embarcaciones con ocupantes armados.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba controles náuticos de rutina en la zona. Al intentar identificar a los tripulantes de dos lanchas sospechosas, los agentes fueron repelidos con disparos de armas de fuego. Las embarcaciones agresoras se dieron a la fuga inmediatamente.

UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

El patrullero fluvial recibió al menos diez impactos en el casco, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los funcionarios de la Comisaría Tercera de Islas, quienes rápidamente solicitaron apoyo a Prefectura Naval Argentina y a las comisarías cercanas.

La gravedad del hecho motivó la intervención del jefe de la Policía de la Provincia, quien dispuso un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje por aire, agua y tierra. Participaron helicópteros de la División COE, efectivos del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria, agentes de la Dirección General de Delitos Rurales, y drones de vigilancia.

Sospechosos del tiroteo en el Paraná identificados

De acuerdo con información preliminar, los autores del ataque serían cinco o seis individuos domiciliados en Villa Constitución y Rosario, quienes operan como una banda delictiva en la zona. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que los sospechosos estarían ya identificados.

La información fue compartida con la Prefectura Naval Argentina y con las áreas de investigaciones criminales de la provincia de Santa Fe, y se trabaja intensamente en su localización, con personal desplegado tanto en el agua como en territorio santafesino.

Todas las diligencias judiciales se encuentran bajo las órdenes de la Fiscalía de la ciudad de Victoria, que coordina las actuaciones en conjunto con fuerzas provinciales y federales.