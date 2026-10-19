El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local, la música en vivo y las ganas de compartir una jornada al aire libre se encontraron este sábado en el Parque Urquiza de Paraná. La explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo recibió al Festival Arte Joven, una propuesta que reunió a artistas, emprendedores y público en torno a distintas expresiones culturales, con entrada libre y gratuita.

La programación combinó música, danza y feria de emprendedores, además de un patio gastronómico que completó la propuesta. Por el escenario pasaron DJ Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit. La conducción estuvo a cargo de Male Abero y Luchi Zalazar.

El festival permitió compartir el trabajo de artistas que desarrollan sus proyectos en la ciudad y ofrecerles un espacio para encontrarse con el público. En ese sentido, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la importancia de acompañar la producción local. “Para nosotros es fundamental que en los escenarios estén nuestros artistas, quienes se desarrollan en la ciudad y generan su propio proyecto cultural y artístico”, sostuvo.

El funcionario señaló, además, que estas iniciativas buscan ampliar las oportunidades de participación y generar espacios de encuentro para las juventudes. “Es importantísimo seguir acompañando a nuestros artistas y generar este tipo de propuestas para que en la ciudad cada vez haya más actividades libres y gratuitas”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura, Micaela Acosta, valoró la respuesta del público y la posibilidad de aprovechar la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo para este tipo de actividades. “Vivimos una jornada espectacular. Los artistas locales la rompen en el escenario y demuestran realmente el trabajo que vienen haciendo”, expresó.

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Entre los artistas que participaron estuvo Augusto Toscano, conocido como AUGE, quien lleva diez años vinculado al rap. Sus primeros pasos estuvieron ligados a encuentros y batallas en plazas de Paraná, un recorrido que luego lo llevó a presentarse en escenarios de distintos puntos del país y a participar de la reconocida competencia Red Bull.

Para el músico, la creación de espacios culturales resulta especialmente significativa en el presente. “Es importantísimo que surjan estos espacios, sobre todo en estos tiempos. La música es importantísima para nuestra sociedad y que se generen estos lugares de encuentro siempre es muy lindo”, destacó.

La jornada también tuvo su cuota de rock con Hijos del Culo, banda tributo a Bersuit Vergarabat, que presentó un repertorio con canciones de distintas etapas de la agrupación. Wanda Gaioli valoró la respuesta del público, que acompañó el espectáculo a pesar de las bajas temperaturas. “Hace mucho frío y cayó un montón de gente. Saltaron, cantaron y estuvimos muy contentos”, relató.

Nahuel Pany, integrante de la banda, coincidió en la importancia de sostener propuestas que acerquen a músicos y espectadores. “Desde el lado del artista, desde el músico, necesitamos estos espacios, y la gente también necesita encontrarse, compartir y que sucedan estas cosas”, sostuvo.

Con música, danza, emprendimientos y gastronomía, el Festival Arte Joven reunió distintas expresiones de la escena cultural de Paraná en un espacio emblemático de la ciudad. La propuesta puso el foco en el trabajo de artistas locales y en la posibilidad de que las juventudes cuenten con lugares para mostrar sus producciones, encontrarse con nuevos públicos y compartir la cultura al aire libre.