Durante la tarde del viernes, se llevó adelante un operativo de alto impacto en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para venta
El procedimiento permitió desarticular un punto activo de narcomenudeo en Larroque. Secuestraron dosis de cocaína y hay un detenido
La intervención fue ejecutada por personal de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quienes irrumpieron en el domicilio señalado con una acción rápida, coordinada y de marcada presencia policial.
El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 2, permitió desarticular un punto activo de comercialización de estupefacientes.
En el interior de la vivienda, los funcionarios localizaron y secuestraron 131 envoltorios de cocaína, todos ellos fraccionados en pequeñas dosis listas para ser vendidas al consumidor. Además, se incautaron $230.700 en efectivo, tres teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de droga.
Como resultado de la intervención, un hombre, este el principal sospechado fue detenido e incomunicado y una mujer identificada, recuperando su libertad, pero con vinculación al desarrollo de la causa.