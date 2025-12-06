Uno Entre Rios | Policiales | Larroque

Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para venta

El procedimiento permitió desarticular un punto activo de narcomenudeo en Larroque. Secuestraron dosis de cocaína y hay un detenido

6 de diciembre 2025 · 12:19hs
Durante la tarde del viernes, se llevó adelante un operativo de alto impacto en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

La intervención fue ejecutada por personal de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quienes irrumpieron en el domicilio señalado con una acción rápida, coordinada y de marcada presencia policial.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 2, permitió desarticular un punto activo de comercialización de estupefacientes.

En el interior de la vivienda, los funcionarios localizaron y secuestraron 131 envoltorios de cocaína, todos ellos fraccionados en pequeñas dosis listas para ser vendidas al consumidor. Además, se incautaron $230.700 en efectivo, tres teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de droga.

Como resultado de la intervención, un hombre, este el principal sospechado fue detenido e incomunicado y una mujer identificada, recuperando su libertad, pero con vinculación al desarrollo de la causa.

