La actividad será el viernes 27 de noviembre, desde las 19.30, con presentaciones de teatro, música, danza, artes visuales, fotografía y narración infantil

El Centro Cultural Juan L. Ortiz realizará el viernes 27 de noviembre, desde las 19.30, su muestra anual de talleres, una jornada abierta a la comunidad que permitirá conocer y disfrutar de las producciones desarrolladas a lo largo del año en distintos espacios de formación artística.

La propuesta reunirá trabajos de teatro, música, danza, artes visuales, fotografía, narración infantil y performance. Cada disciplina compartirá parte del recorrido realizado durante los últimos meses, en un encuentro que pondrá en valor la creatividad, el aprendizaje y la diversidad de expresiones.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz celebra un año de creación con una muestra abierta

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Además, la jornada contará con la presentación del Coro Varietales, que se sumará a una programación pensada para celebrar el trabajo colectivo de talleristas y participantes.

La muestra será una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y acercar a vecinos y familias a las actividades que se desarrollan en el centro cultural. La iniciativa también busca destacar la importancia de estos espacios como lugares de formación, expresión y participación comunitaria.

La entrada será libre y gratuita, con invitación a colaborar con un alimento no perecedero.