Para robarles les quemaron la casa mientras dormían y aún no saben quiénes fueron

Hace 23 días, delincuentes que no pudieron entrar a robar a una casa la prendieron fuego con una familia adentro. La noticia fue el incendio y las pérdidas materiales, solo por milagro. Ariel Gorosito, Belén Barzola y el hijo de 4 años pudieron salir justo antes de quedar atrapados entre el humo y las llamas. Pasaron más de tres semanas, y aún no tienen novedades de quiénes fueron los atacantes. Agradecen la solidaridad de la gente que los ayudó a recuperar parte de lo que quedó en cenizas, y piden que el hecho se esclarezca.

Fue el domingo 16 de diciembre a las 7. Nadie escuchó ruidos. Un ladrón, o más, ingresaron al patio de la vivienda de calle El Boyero, entre La Cautiva y El Rodeo, en el barrio San Agustín de la ciudad de Paraná . Quisieron romper la reja de la ventana de la habitación del niño pero no pudieron, por lo cual utilizaron algún elemento que, en segundos, originó el fuego imparable.

"Dos segundos más no la contábamos", aseguró Belén, sobre lo ocurrido aquella mañana. "Todavía nadie nos ha dicho nada", dijo Ariel, ambos en diálogo con UNO.

"Hemos ido a la comisaría y teníamos que esperar al oficial que me tomó la denuncia, que es Camuzzo, que le pegaron un piedrazo en la placita", contó la mujer, en referencia al policía de la comisaría quinta que fue agredido en la madrugada de Año Nuevo.

Desde esa mañana, la familia debió irse, porque "no sirve de nada la casa, se reventaron los vidrios, las paredes quedaron negras, se cayó el revoque, quedó inhabitable". dijo Belén, y agregó: "Gracias a Dios acordamos rescindir el contrato con el dueño, hablamos con él y se hizo cargo de todo, no nos cobró nada, pero estamos en busca de alquiler otra vez, y encima no se consigue nada". Al respecto, Ariel contó que, para colmo, en las inmobiliarias no quieren alquilarles porque sospechan que fue un ataque en represalia hacia ellos, cuando en realidad se trató de un intento de robo, y ellos no tienen problemas con nadie.

La familia quedó prácticamente con lo puesto: "Perdimos el 70% de las cosas", dijo Belén, y destacó: "La única solidaridad que tuvimos fue la de la gente que se ha portado re-bien, le trajeron juguetes y ropa a mi nene, pero de parte de la Municipalidad o de la Provincia, nada de nada. Agradecemos a los paranaenses, a la Agrupación Amistad de fútbol y a Juan José Martínez porque nos ayudaron para afrontar la situación". Por eso, ahora piden, al menos: "Que nos digan en qué va a quedar esto".

"Yo me desperté, no sé qué fue lo que me despertó, y empiezo a ver todo naranja, cuando abro la puerta de la habitación había fuego, despierto al nene y a mi marido, salimos y cuando quisimos entrar a buscar los celulares y otras cosas, no pudimos por el humo. A todo esto nosotros no sabíamos qué podía haber pasado, si era un problema eléctrico o qué. Y cuando llegaron los Bomberos supimos que era por un robo con tentativa de homicidio", relató la mujer.

Aparentemente, quisieron quemar la reja para aflojarla, pero el fuego se descontroló y las llamas no tardaron en propagarse en la habitación llena de ropa y juguetes del nene, quien afortunadamente dormía con sus padres.

Desde la Policía se informó a UNO que la causa fue elevada a la Fiscalía enseguida, con todo lo actuado. No había ningún sindicado ni imputado como posible autor. Aunque algunos vecinos comentaban que legalmente no hay ningún testimonio que dé fe de ello. En tanto, desde entonces no se han recibido directivas desde la Unidad Fiscal para esclarecer el hecho, caratulado como Robo e intento de homicidio.

UNO se contactó con los dueños de la casa quemada, y María afirmó que no tienen ninguna noticia, "hasta el momento nada, no se sabe quién fue, por el momento está todo en la nada. La casa quedó inhabitable, porque quedó afectada por el humo y la habitación donde se originó el incendio quedó bastante mal". Además, la mujer consideró que fue "una desgracia con suerte", ya que estaba la familia adentro y pudo salir a tiempo.