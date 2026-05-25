Este lunes Paraná celebra la Revolución de Mayo con diferentes propuestas. A las 8 se realizó el izamiento de la bandera Argentina en el Pabellón Nacimiento de Plaza 1° de Mayo. Luego se desarrolló el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia De Nazareth (Almirante Guillermo Brown 2500) y el desfile cívico-militar en calle Almirante Brown, entre Provincia de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, con la participación de delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, entre otras instituciones.
Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo
Este 25 de Mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown
Con motivo de la realización del desfile patrio se efectuaron cortes de tránsito y desvíos vehiculares en el sector de Almirante Brown, comprendido entre República de Entre Ríos y Manuel Crespo, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Las medidas se implementaron desde las 7 hasta las 13 horas.
Puestos de corte y control:
*Almirante Brown y Manuel Crespo
*Almirante Brown y Circunvalación
*Bruno Alarcón y Calle 1581
*Bruno Alarcón y República de Entre Ríos
*Bruno Alarcón y San Juan Bautista de La Salle
*Bruno Alarcón y Departamento Federal
*La Pampa y Provincia de Entre Ríos
*La Pampa e Ibicuy
*La Pampa y Departamento Federal
*La Pampa y Manuel Crespo
*Luis Chaile y Manuel Crespo
*Almirante Brown y Favaloro
Desde la Municipalidad de Paraná solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y utilizar vías alternativas para evitar demoras.