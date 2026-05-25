Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo Este 25 de Mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown 25 de mayo 2026 · 09:34hs

Foto: UNO/Mauro Meyer Este 25 de Mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown Foto: UNO/Mauro Meyer Este 25 de Mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown Foto UNO/Archivo/Ilustrativa Este 25 de mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown

Este lunes Paraná celebra la Revolución de Mayo con diferentes propuestas. A las 8 se realizó el izamiento de la bandera Argentina en el Pabellón Nacimiento de Plaza 1° de Mayo. Luego se desarrolló el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia De Nazareth (Almirante Guillermo Brown 2500) y el desfile cívico-militar en calle Almirante Brown, entre Provincia de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, con la participación de delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, entre otras instituciones.

Desfile 25 de mayo (14).jpg Paraná: por el desfile patrio habrá cortes de tránsito y desvíos en zona de calle Almirante Brown Con motivo de la realización del desfile patrio se efectuaron cortes de tránsito y desvíos vehiculares en el sector de Almirante Brown, comprendido entre República de Entre Ríos y Manuel Crespo, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Las medidas se implementaron desde las 7 hasta las 13 horas.

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Puestos de corte y control: *Almirante Brown y Manuel Crespo *Almirante Brown y Circunvalación *Bruno Alarcón y Calle 1581 *Bruno Alarcón y República de Entre Ríos *Bruno Alarcón y San Juan Bautista de La Salle *Bruno Alarcón y Departamento Federal *La Pampa y Provincia de Entre Ríos *La Pampa e Ibicuy *La Pampa y Departamento Federal *La Pampa y Manuel Crespo *Luis Chaile y Manuel Crespo *Almirante Brown y Favaloro Desde la Municipalidad de Paraná solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y utilizar vías alternativas para evitar demoras.