Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Realizaron tres allanamientos en Concordia por la causa Comedores. Secuestraron armas y elementos clave. Una ex funcionaria y familiares, bajo la lupa.

13 de agosto 2025 · 11:32hs
Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles, se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Concordia, en el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la Dirección de Comedores. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.

Cabe recordar que el pasado 27 de junio, cuando estalló el escándalo, ya se habían realizado cuatro allanamientos, centrados principalmente en dos proveedores mayoristas. En esa ocasión, varios trabajadores de la Dirección de Comedores prestaron declaración ante la Justicia, al igual que directivos de distintas escuelas.

Avances en la investigación

Los operativos de este miércoles arrojaron resultados relevantes para la causa, ya que se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones del Parque Ferré, sobre calle Urdinarrain casi Federación. En el lugar, según pudo confirmar un cronista presente, se hallaron armas de fuego que, aparentemente, carecerían de la documentación legal correspondiente.

Otro de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 11 de Noviembre y Alvear, en la zona cercana al hospital Delicia Concepción Masvernat. De acuerdo a lo trascendido, el domicilio pertenecería a una familiar directa de Silvina Murúa, ex titular de la Dirección Departamental de Comedores, quien fue desplazada del cargo tras el inicio de la causa.

El tercer operativo tuvo lugar en un domicilio particular situado en calle Colón y Augusto Niez, donde funciona una casa de cambio. Según las investigaciones, en ese lugar se habría realizado el cambio de moneda nacional a extranjera, lo que motivó su vinculación con la causa.

